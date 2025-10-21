Відео
Що врятує під час блекауту — десять необхідних речей вдома

Що врятує під час блекауту — десять необхідних речей вдома

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:06
Оновлено: 16:24
Як підготуватись до блекауту - перелік найнеобхідніших речей для дому
Чоловік запалює свічку через відсутність світла. Фото: Freepik

Під час вимкнення світла важливо мати базовий набір речей, які допоможуть пережити блекаут комфортно та безпечно. Це не лише світло чи тепло — а й спосіб залишатися на зв’язку й зберегти продукти.

Новини.LIVE підготували добірку найкорисніших речей, які мають бути в кожній оселі на випадок тривалих відключень електроенергії.

Читайте також:

Незамінне під час блекауту

  • LED-ліхтарики та свічки на батарейках — безпечні та економні джерела світла.
  • Ліхтарі із сонячною панеллю — заряджаються від денного світла.
  • Грілки або термоковдри — допоможуть зігрітись без опалення.
  • Газовий чи гелевий пальник — дозволяє готувати їжу навіть без електрики.
  • Ізотермічна сумка-холодильник — збереже продукти свіжими.

Додаткові речі, про які часто забувають

  • Повербанк або портативна зарядна станція — щоб залишатися на зв’язку.
  • Радіо на батарейках — дасть змогу отримувати новини навіть без інтернету.
  • Сухий душ чи вологі серветки — допоможуть дотримуватися гігієни.

Як підготувати оселю

Перевір роботу генератора, запасись батарейками, газовими балонами, сірниками. Визнач місце для зберігання продуктів у прохолоді — наприклад, балкон або ізотермічну сумку. Також заздалегідь заряджай усі пристрої та встанови офлайн-карти, щоб не втратити навігацію.

Ми вже писали про те, як очистити духовку звичайною парою, не пошкодивши поверхню.

Раніше пояснювали, коли відкривати вікна та як правильно це робити, щоб зберегти тепло і сухість у домі.

Детальніше розповідали про те, як навести ідеальний лад навіть у важкодоступних зонах кухні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
