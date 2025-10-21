Як підготуватись до блекауту - перелік найнеобхідніших речей для дому

Що врятує під час блекауту — десять необхідних речей вдома
Під час вимкнення світла важливо мати базовий набір речей, які допоможуть пережити блекаут комфортно та безпечно. Це не лише світло чи тепло — а й спосіб залишатися на зв’язку й зберегти продукти.
Новини.LIVE підготували добірку найкорисніших речей, які мають бути в кожній оселі на випадок тривалих відключень електроенергії.
Незамінне під час блекауту
- LED-ліхтарики та свічки на батарейках — безпечні та економні джерела світла.
- Ліхтарі із сонячною панеллю — заряджаються від денного світла.
- Грілки або термоковдри — допоможуть зігрітись без опалення.
- Газовий чи гелевий пальник — дозволяє готувати їжу навіть без електрики.
- Ізотермічна сумка-холодильник — збереже продукти свіжими.
Додаткові речі, про які часто забувають
- Повербанк або портативна зарядна станція — щоб залишатися на зв’язку.
- Радіо на батарейках — дасть змогу отримувати новини навіть без інтернету.
- Сухий душ чи вологі серветки — допоможуть дотримуватися гігієни.
Як підготувати оселю
Перевір роботу генератора, запасись батарейками, газовими балонами, сірниками. Визнач місце для зберігання продуктів у прохолоді — наприклад, балкон або ізотермічну сумку. Також заздалегідь заряджай усі пристрої та встанови офлайн-карти, щоб не втратити навігацію.
Ми вже писали про те, як очистити духовку звичайною парою, не пошкодивши поверхню.
Раніше пояснювали, коли відкривати вікна та як правильно це робити, щоб зберегти тепло і сухість у домі.
Детальніше розповідали про те, як навести ідеальний лад навіть у важкодоступних зонах кухні.
Читайте Новини.LIVE!