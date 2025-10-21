Як підготуватись до блекауту - перелік найнеобхідніших речей для дому

Чоловік запалює свічку через відсутність світла. Фото: Freepik

Під час вимкнення світла важливо мати базовий набір речей, які допоможуть пережити блекаут комфортно та безпечно. Це не лише світло чи тепло — а й спосіб залишатися на зв’язку й зберегти продукти.

Новини.LIVE підготували добірку найкорисніших речей, які мають бути в кожній оселі на випадок тривалих відключень електроенергії.

Незамінне під час блекауту

LED-ліхтарики та свічки на батарейках — безпечні та економні джерела світла.

Ліхтарі із сонячною панеллю — заряджаються від денного світла.

Грілки або термоковдри — допоможуть зігрітись без опалення.

Газовий чи гелевий пальник — дозволяє готувати їжу навіть без електрики.

Ізотермічна сумка-холодильник — збереже продукти свіжими.

Додаткові речі, про які часто забувають

Повербанк або портативна зарядна станція — щоб залишатися на зв’язку.

Радіо на батарейках — дасть змогу отримувати новини навіть без інтернету.

Сухий душ чи вологі серветки — допоможуть дотримуватися гігієни.

Як підготувати оселю

Перевір роботу генератора, запасись батарейками, газовими балонами, сірниками. Визнач місце для зберігання продуктів у прохолоді — наприклад, балкон або ізотермічну сумку. Також заздалегідь заряджай усі пристрої та встанови офлайн-карти, щоб не втратити навігацію.

