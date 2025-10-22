ТОП зарядних станцій, які обирають українці перед зимою — рейтинг популярних моделей 2025

ТОП-5 зарядних станцій, які купують українці перед зимою
Попит на портативні електростанції в Україні різко зріс після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. За лічені дні продажі перевищили показники попередніх місяців, а окремі моделі розлітаються в рази швидше, ніж торік.
Про те, на які моделі зарядних станцій зараз попит серед українців, пише 24 Канал.
Як змінився попит на зарядні станції
Інтерес до енергоекономних рішень — від повербанків до генераторів — стрімко підскочив. У період 10-13 жовтня попит на портативні зарядні станції зріс у 3,6 раза в грошах і у чотири рази за кількістю проданих пристроїв; лише 10 жовтня українці придбали на 400% більше станцій, ніж напередодні. Вже за першу половину жовтня продажі станцій перевищили весь показник 2025 року.
Найбільш популярні моделі з місткістю до 1000 Вт-год — на них припадає 43% покупок. Далі йдуть станції на 1000-1500 Вт-год (31% ринку), а частка потужніших рішень становить 16%.
MUST EM1024S Silver
Компактна станція з місткістю 1024 Вт-год і металевим корпусом для кращого охолодження.
Підходить для освітлення, ноутбуків і дрібної побутової техніки, підтримує одночасне живлення кількох пристроїв.
EcoFlow RIVER 3 UPS
Одна з найменших у лінійці з інтегрованою функцією UPS.
Її ресурсу вистачає для роутера, смартфонів, камер та дрібних гаджетів, зручно використовувати під час нетривалих відключень або в дорозі.
EcoFlow DELTA 3 Plus
Універсальна "середнячка", що тягне побутову техніку та інструменти.
Підтримує швидке заряджання від мережі та сонячних панелей і має "розумне" керування енергоспоживанням.
Choetech BS006
Варіант під довгі блекаути та для приватних будинків.
Майже 2 кВт-год дозволяють живити холодильник, водяну помпу чи навіть пральну машину, також передбачено роботу з сонячними панелями та інформативний дисплей.
Anker SOLIX C1000X
Одна з новинок зі швидким заряджанням до 80% менш ніж за годину та довговічними літій-залізо-фосфатними батареями.
Підходить і для ноутбуків, і для кухонної техніки.
Нагадаємо, під час блекаутів чи аварійних відключень електроенергії важливо мати під рукою мінімальний набір речей, що забезпечать комфорт і безпеку. Йдеться не лише про джерела світла чи тепла.
Також ми писали, що навіть найнадійніший повербанк потребує дбайливого ставлення. Перегрів, повна розрядка "в нуль" або постійне тримання заряду на рівні 100% скорочують строк служби акумулятора.
