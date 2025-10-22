Відео
Україна
ТОП-5 зарядних станцій, які купують українці перед зимою

Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:41
Оновлено: 11:22
ТОП зарядних станцій, які обирають українці перед зимою — рейтинг популярних моделей 2025
Зарядна станція на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Попит на портативні електростанції в Україні різко зріс після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. За лічені дні продажі перевищили показники попередніх місяців, а окремі моделі розлітаються в рази швидше, ніж торік.

Про те, на які моделі зарядних станцій зараз попит серед українців, пише 24 Канал.

Як змінився попит на зарядні станції

Інтерес до енергоекономних рішень — від повербанків до генераторів — стрімко підскочив. У період 10-13 жовтня попит на портативні зарядні станції зріс у 3,6 раза в грошах і у чотири рази за кількістю проданих пристроїв; лише 10 жовтня українці придбали на 400% більше станцій, ніж напередодні. Вже за першу половину жовтня продажі станцій перевищили весь показник 2025 року.

Найбільш популярні моделі з місткістю до 1000 Вт-год — на них припадає 43% покупок. Далі йдуть станції на 1000-1500 Вт-год (31% ринку), а частка потужніших рішень становить 16%.

MUST EM1024S Silver

Компактна станція з місткістю 1024 Вт-год і металевим корпусом для кращого охолодження.

Зарядная станция Must ECO181-EM1024S
Зарядна станція MUST EM1024S Silver. Фото: ek.ua

Підходить для освітлення, ноутбуків і дрібної побутової техніки, підтримує одночасне живлення кількох пристроїв.

EcoFlow RIVER 3 UPS

Одна з найменших у лінійці з інтегрованою функцією UPS.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 3 UPS
Зарядна станція EcoFlow RIVER 3 UPS. Фото: ek.ua

Її ресурсу вистачає для роутера, смартфонів, камер та дрібних гаджетів, зручно використовувати під час нетривалих відключень або в дорозі.

EcoFlow DELTA 3 Plus

Універсальна "середнячка", що тягне побутову техніку та інструменти.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Plus
Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Plus. Фото: ek.ua

Підтримує швидке заряджання від мережі та сонячних панелей і має "розумне" керування енергоспоживанням.

Choetech BS006

Варіант під довгі блекаути та для приватних будинків.

Зарядная станция Choetech BS006
Зарядна станція Choetech BS006. Фото: ek.ua

Майже 2 кВт-год дозволяють живити холодильник, водяну помпу чи навіть пральну машину, також передбачено роботу з сонячними панелями та інформативний дисплей.

Anker SOLIX C1000X

Одна з новинок зі швидким заряджанням до 80% менш ніж за годину та довговічними літій-залізо-фосфатними батареями.

Зарядная станция ANKER SOLIX C1000X
Зарядна станція Anker SOLIX C1000X. Фото: ek.ua

Підходить і для ноутбуків, і для кухонної техніки.

Нагадаємо, під час блекаутів чи аварійних відключень електроенергії важливо мати під рукою мінімальний набір речей, що забезпечать комфорт і безпеку. Йдеться не лише про джерела світла чи тепла.

Також ми писали, що навіть найнадійніший повербанк потребує дбайливого ставлення. Перегрів, повна розрядка "в нуль" або постійне тримання заряду на рівні 100% скорочують строк служби акумулятора.

електроенергія гаджети відключення світла блекаут зарядна станція заряджання
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
