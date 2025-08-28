Відео
Як прискорити мобільний інтернет на телефоні за 5 хвилин

Як прискорити мобільний інтернет на телефоні за 5 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:24
Знають навіть діти — які налаштування прискорюють мобільний інтернет
Замір швидкості мобільного інтернету на смартфоні. Фото: Unsplash

Повільний інтернет на смартфоні знайомий багатьом: сторінки вантажаться довго, відео смикається, застосунки "підвисають". Є кілька простих кроків, які реально допомагають пришвидшити з'єднання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як прискорити мобільний інтернет на смартфоні.

Читайте також:

Перевірте тип мережі

Спершу переконайтеся, що телефон під'єднаний до найшвидшої доступної мережі. Якщо активні 3G або 2G, швидкість буде обмежена — у налаштуваннях мобільної мережі перемкніться на 4G (LTE) або 5G, це одразу покращить відгук і завантаження сторінок.

Очистьте кеш застосунків і браузера

З часом тимчасові файли накопичуються й гальмують не лише інтернет, а й сам смартфон. Видалення кешу "розвантажує" пристрій — зробити це можна в налаштуваннях або через застосунки, що спрощують процедуру.

Обмежте фонову активність

Багато програм оновлюються й споживають трафік у фоні, зменшуючи пропускну здатність мережі. Вимкніть автооновлення та обмежте доступ до мобільних даних для тих застосунків, які не потрібні постійно.

Змініть DNS-сервер

Проблема може бути не в телефоні, а в DNS вашого оператора. Спробуйте альтернативи — Google (8.8.8.8) або Cloudflare (1.1.1.1): часто це пришвидшує відкриття сайтів і завантаження сторінок. Налаштувати DNS можна стандартними засобами системи або через окремі застосунки.

Оновіть систему та застосунки

Виробники регулярно випускають патчі з виправленнями й покращеннями стабільності зв'язку. Перевіряйте оновлення та встановлюйте їх, аби модем і програми працювали коректніше.

Повторно під'єднайтеся до мережі

Простий прийом — увімкнути та вимкнути "Режим у літаку". Це змушує телефон повторно під'єднайте до базової станції й інколи миттєво підвищує швидкість з'єднання.

Нагадаємо, швидкість мобільного інтернету безпосередньо впливає на те, наскільки комфортно ви зможете користуватися смартфоном. Якщо сторінки завантажуються із затримками або відео нескінченно зависає на буферизації, перш ніж шукати проблему в телефоні чи додатках, варто перевірити саме якість з'єднання.

Також ми писали, що смартфон може стати повноцінною альтернативою домашньому інтернету, коли під рукою немає роутера. Вбудована функція мобільної точки доступу дозволяє роздати інтернет на ноутбук, планшет чи інший телефон як через Wi-Fi, так і за допомогою Bluetooth або навіть USB-кабелю.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
