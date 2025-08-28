Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как ускорить мобильный интернет на телефоне за 5 минут

Как ускорить мобильный интернет на телефоне за 5 минут

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 14:24
Знают даже дети — какие настройки ускоряют мобильный интернет
Замер скорости мобильного интернета на смартфоне. Фото: Unsplash

Медленный интернет на смартфоне знаком многим: страницы грузятся долго, видео дергается, приложения "подвисают". Есть несколько простых шагов, которые реально помогают ускорить соединение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как ускорить мобильный интернет на смартфоне.

Реклама
Читайте также:

Проверьте тип сети

Сначала убедитесь, что телефон подключен к самой быстрой доступной сети. Если активны 3G или 2G, скорость будет ограничена — в настройках мобильной сети переключитесь на 4G (LTE) или 5G, это сразу улучшит отклик и загрузку страниц.

Очистите кэш приложений и браузера

Со временем временные файлы накапливаются и тормозят не только интернет, но и сам смартфон. Удаление кэша "разгружает" устройство — сделать это можно в настройках или через приложения, упрощающие процедуру.

Ограничьте фоновую активность

Многие приложения обновляются и потребляют трафик в фоне, уменьшая пропускную способность сети. Отключите автообновление и ограничьте доступ к мобильным данным для тех приложений, которые не нужны постоянно.

Смените DNS-сервер

Проблема может быть не в телефоне, а в DNS вашего оператора. Попробуйте альтернативы — Google (8.8.8.8) или Cloudflare (1.1.1.1): часто это ускоряет открытие сайтов и загрузку страниц. Настроить DNS можно стандартными средствами системы или через отдельные приложения.

Обновите систему и приложения

Производители регулярно выпускают патчи с исправлениями и улучшениями стабильности связи. Проверяйте обновления и устанавливайте их, чтобы модем и приложения работали корректнее.

Повторно подключитесь к сети

Простой прием — включить и выключить "Режим в самолете". Это заставляет телефон повторно подключиться к базовой станции и иногда мгновенно повышает скорость соединения.

Напомним, скорость мобильного интернета напрямую влияет на то, насколько комфортно вы сможете пользоваться смартфоном. Если страницы загружаются с задержками или видео бесконечно зависает на буферизации, прежде чем искать проблему в телефоне или приложениях, стоит проверить именно качество соединения.

Также мы писали, что смартфон может стать полноценной альтернативой домашнему интернету, когда под рукой нет роутера. Встроенная функция мобильной точки доступа позволяет раздать интернет на ноутбук, планшет или другой телефон как через Wi-Fi, так и с помощью Bluetooth или даже USB-кабеля.

интернет связь смартфон мобильный интернет функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации