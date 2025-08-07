Відео
Головна Технології Роздача інтернету з Android та iPhone — як налаштувати функцію

Роздача інтернету з Android та iPhone — як налаштувати функцію

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:02
Як роздавати мобільний інтернет на Android та iPhone — інструкція
Логотип Wi-Fi на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Коли поруч немає роутера, смартфон може виконати роль мобільної точки доступу для ноутбука, планшета чи іншого телефона. Існують вбудовані способи зробити це на Android та iOS, а також, використовуючи Bluetooth та USB.

Про це пише NV.

Читайте також:

Як це працює і що варто пам'ятати

Спільний доступ до інтернету зі смартфона корисний у поїздках, під час віддаленої роботи та для повсякденних задач, коли потрібне швидке підключення. Більшість сучасних телефонів підтримують роздачу даних на інші пристрої — стаціонарні ПК, ноутбуки чи мобільні гаджети.

Для налаштування смартфона з Android як точки доступу, потрібно:

  • увімкнути мобільний інтернет та переконатися, що передача даних активна у "Налаштуваннях" або у шторці швидких дій "Мобільні дані";
  • відкрити параметри точки доступу у "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "Точка доступу і модем";
  • увімкнути Wi-Fi-хотспот і задати параметри, змінивши назву мережі (SSID) та встановивши надійний пароль;
  • під'єднайти до мережі інший пристрій, увімкнувши Wi-Fi.

Для налаштування на iOS потрібно:

  • перевірити мобільні дані у "Параметри" — "Мобільний зв'язок" — "Стільникові дані";
  • активувати "Особистий хот-спот", повернувшись до головного меню "Параметри" — "Особистий хот-спот" — "Дозволяти іншим";
  • задати пароль та назву мережі;
  • під'єднати інший пристрій, знайшовши вашу мережу за ім'я та ввівши заданий пароль.

Окрім вбудованих методів, існує можливість налаштувати точку доступу через Bluetooth або USB. Для Bluetooth потрібно під'єднати телефон з іншим пристроєм та увімкнути спільний доступ до інтернету. На другому пристрої потрібно обрати ваш телефон серед списку доступних Bluetooth-пристроїв та під'єднатися.

Для USB-доступу потрібно під'єднати телефон до комп'ютера кабелем та у налаштуваннях смартфона активувати спільний доступ до інтернету у режимі USB-модема, після чого комп'ютер зможе використовувати підключення телефона.

Нагадаємо, зарядний порт смартфона — це не лише засіб поповнення енергії, а й інтерфейс для підключення безлічі корисних аксесуарів. Якщо знати його можливості, можна значно розширити функціональність пристрою.

Також ми писали, що експерти застерегли від використання публічних USB-портів: через них зловмисники можуть встановити віруси. У подорожах краще мати власний адаптер або повербанк для безпечної зарядки.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
