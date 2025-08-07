Як роздавати мобільний інтернет на Android та iPhone — інструкція

Логотип Wi-Fi на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Коли поруч немає роутера, смартфон може виконати роль мобільної точки доступу для ноутбука, планшета чи іншого телефона. Існують вбудовані способи зробити це на Android та iOS, а також, використовуючи Bluetooth та USB.

Як це працює і що варто пам'ятати

Спільний доступ до інтернету зі смартфона корисний у поїздках, під час віддаленої роботи та для повсякденних задач, коли потрібне швидке підключення. Більшість сучасних телефонів підтримують роздачу даних на інші пристрої — стаціонарні ПК, ноутбуки чи мобільні гаджети.

Для налаштування смартфона з Android як точки доступу, потрібно:

увімкнути мобільний інтернет та переконатися, що передача даних активна у "Налаштуваннях" або у шторці швидких дій "Мобільні дані";

відкрити параметри точки доступу у "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "Точка доступу і модем";

увімкнути Wi-Fi-хотспот і задати параметри, змінивши назву мережі (SSID) та встановивши надійний пароль;

під'єднайти до мережі інший пристрій, увімкнувши Wi-Fi.

Для налаштування на iOS потрібно:

перевірити мобільні дані у "Параметри" — "Мобільний зв'язок" — "Стільникові дані";

активувати "Особистий хот-спот", повернувшись до головного меню "Параметри" — "Особистий хот-спот" — "Дозволяти іншим";

задати пароль та назву мережі;

під'єднати інший пристрій, знайшовши вашу мережу за ім'я та ввівши заданий пароль.

Окрім вбудованих методів, існує можливість налаштувати точку доступу через Bluetooth або USB. Для Bluetooth потрібно під'єднати телефон з іншим пристроєм та увімкнути спільний доступ до інтернету. На другому пристрої потрібно обрати ваш телефон серед списку доступних Bluetooth-пристроїв та під'єднатися.

Для USB-доступу потрібно під'єднати телефон до комп'ютера кабелем та у налаштуваннях смартфона активувати спільний доступ до інтернету у режимі USB-модема, після чого комп'ютер зможе використовувати підключення телефона.

