Как раздавать мобильный интернет на Android и iPhone — инструкция

Раздача интернета с Android и iPhone — как настроить функцию
Когда рядом нет роутера, смартфон может выполнить роль мобильной точки доступа для ноутбука, планшета или другого телефона. Существуют встроенные способы сделать это на Android и iOS, а также, используя Bluetooth и USB.
Об этом пишет NV.
Как это работает и что стоит помнить
Совместный доступ к интернету со смартфона полезен в поездках, во время удаленной работы и для повседневных задач, когда требуется быстрое подключение. Большинство современных телефонов поддерживают раздачу данных на другие устройства — стационарные ПК, ноутбуки или мобильные гаджеты.
Для настройки смартфона с Android как точки доступа, нужно:
- включить мобильный интернет и убедиться, что передача данных активна в "Настройках" или в шторке быстрых действий "Мобильные данные";
- открыть параметры точки доступа в "Настройки" — "Сеть и интернет" — "Точка доступа и модем";
- включить Wi-Fi-хотспот и задать параметры, изменив название сети (SSID) и установив надежный пароль;
- подключить к сети другое устройство, включив Wi-Fi.
Для настройки на iOS нужно:
- проверить мобильные данные в "Параметры" — "Мобильная связь" — "Сотовые данные";
- активировать "Личный хот-спот", вернувшись в главное меню "Параметры" — "Личный хот-спот" — "Разрешать другим";
- задать пароль и название сети;
- подключить другое устройство, найдя вашу сеть по имени и введя заданный пароль.
Кроме встроенных методов, существует возможность настроить точку доступа через Bluetooth или USB. Для Bluetooth нужно подключить телефон с другим устройством и включить совместный доступ к интернету. На втором устройстве нужно выбрать ваш телефон среди списка доступных Bluetooth-устройств и подключиться.
Для USB-доступа нужно подключить телефон к компьютеру кабелем и в настройках смартфона активировать совместный доступ к интернету в режиме USB-модема, после чего компьютер сможет использовать подключение телефона.
