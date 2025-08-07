Видео
Раздача интернета с Android и iPhone — как настроить функцию

Раздача интернета с Android и iPhone — как настроить функцию

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:02
Как раздавать мобильный интернет на Android и iPhone — инструкция
Логотип Wi-Fi на экране смартфона. Фото: Unsplash

Когда рядом нет роутера, смартфон может выполнить роль мобильной точки доступа для ноутбука, планшета или другого телефона. Существуют встроенные способы сделать это на Android и iOS, а также, используя Bluetooth и USB.

Об этом пишет NV.

Как это работает и что стоит помнить

Совместный доступ к интернету со смартфона полезен в поездках, во время удаленной работы и для повседневных задач, когда требуется быстрое подключение. Большинство современных телефонов поддерживают раздачу данных на другие устройства — стационарные ПК, ноутбуки или мобильные гаджеты.

Для настройки смартфона с Android как точки доступа, нужно:

  • включить мобильный интернет и убедиться, что передача данных активна в "Настройках" или в шторке быстрых действий "Мобильные данные";
  • открыть параметры точки доступа в "Настройки" — "Сеть и интернет" — "Точка доступа и модем";
  • включить Wi-Fi-хотспот и задать параметры, изменив название сети (SSID) и установив надежный пароль;
  • подключить к сети другое устройство, включив Wi-Fi.

Для настройки на iOS нужно:

  • проверить мобильные данные в "Параметры" — "Мобильная связь" — "Сотовые данные";
  • активировать "Личный хот-спот", вернувшись в главное меню "Параметры" — "Личный хот-спот" — "Разрешать другим";
  • задать пароль и название сети;
  • подключить другое устройство, найдя вашу сеть по имени и введя заданный пароль.

Кроме встроенных методов, существует возможность настроить точку доступа через Bluetooth или USB. Для Bluetooth нужно подключить телефон с другим устройством и включить совместный доступ к интернету. На втором устройстве нужно выбрать ваш телефон среди списка доступных Bluetooth-устройств и подключиться.

Для USB-доступа нужно подключить телефон к компьютеру кабелем и в настройках смартфона активировать совместный доступ к интернету в режиме USB-модема, после чего компьютер сможет использовать подключение телефона.

Напомним, зарядный порт смартфона — это не только средство пополнения энергии, но и интерфейс для подключения множества полезных аксессуаров. Если знать его возможности, можно значительно расширить функциональность устройства.

Также мы писали, что эксперты предостерегли от использования публичных USB-портов: через них злоумышленники могут установить вирусы. В путешествиях лучше иметь собственный адаптер или повербанк для безопасной зарядки.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
