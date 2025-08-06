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Головна Технології Як звичайний зарядний кабель може стати загрозою для смартфона

Як звичайний зарядний кабель може стати загрозою для смартфона

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 14:24
Хакери крадуть дані зі смартфона через USB-зарядку — як не стати жертвою
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Управління транспортної безпеки США (TSA) закликало пасажирів уникати прямого підключення смартфонів і інших гаджетів до публічних USB-роз'ємів. За даними відомства, через такі порти зловмисники можуть встановлювати шкідливе ПЗ, тож безпечніше користуватися власним адаптером або портативним акумулятором.

Про це пише iTechua.

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Що потрібно робити

"Хакери можуть встановлювати шкідливе програмне забезпечення через USB-порти. Тому, перебуваючи в аеропорту, не підключайте телефон безпосередньо. Використовуйте власний адаптер або портативний акумулятор", — наголосило TSA у своїй офіційній заяві.

Федеральна комісія зв'язку (FCC) також радить заряджати пристрої від звичайних розеток змінного струму за допомогою особистого зарядного блоку та кабелю.

Якщо під'єднання до USB-порту все ж не уникнути, експерти рекомендують уважно стежити за спливаючими вікнами на екрані смартфона. Якщо з'являється запит "Довірити цьому комп'ютеру?" або "Обмін даними", слід обирати режим "Тільки зарядка". Окремо фахівці застерігають від використання безплатних публічних мереж Wi-Fi.

"Не використовуйте безплатний публічний Wi-Fi, особливо якщо плануєте здійснювати онлайн-покупки. Ніколи не вводьте конфіденційну інформацію під час підключення до незахищених мереж", — попереджає TSA.

Нагадаємо, фішинг — одна з найпоширеніших форм онлайн-шахрайства, хоча багато хто досі не знає, чому слово пишеться саме так. Воно виникло у 1980-х серед телефонних хакерів, які замінили звичне "f" на "ph" за аналогією з "phreaking".

Також ми писали, що кіноіндустрія активно експлуатує тему хакерства, створюючи ефектні, але не завжди правдиві образи. Екранні хакери часто перебільшені або романтизовані, що впливає на сприйняття кіберзлочинів у культурі.

хакери смартфон заряджання USB зловмисники
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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