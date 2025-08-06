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Главная Технологии Как обычный зарядный кабель может стать угрозой для смартфона

Как обычный зарядный кабель может стать угрозой для смартфона

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 14:24
Хакеры воруют данные со смартфона через USB-зарядку — как не стать жертвой
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Управление транспортной безопасности США (TSA) призвало пассажиров избегать прямого подключения смартфонов и других гаджетов к публичным USB-разъемам. По данным ведомства, через такие порты злоумышленники могут устанавливать вредоносное ПО, поэтому безопаснее пользоваться собственным адаптером или портативным аккумулятором.

Об этом пишет iTechua.

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Что нужно делать

"Хакеры могут устанавливать вредоносное программное обеспечение через USB-порты. Поэтому, находясь в аэропорту, не подключайте телефон напрямую. Используйте собственный адаптер или портативный аккумулятор", — отметило TSA в своем официальном заявлении.

Федеральная комиссия связи (FCC) также советует заряжать устройства от обычных розеток переменного тока с помощью личного зарядного блока и кабеля.

Если подключения к USB-порту все же не избежать, эксперты рекомендуют внимательно следить за всплывающими окнами на экране смартфона. Если появляется запрос "Доверить этому компьютеру?" или "Обмен данными", следует выбирать режим "Только зарядка". Отдельно специалисты предостерегают от использования бесплатных публичных сетей Wi-Fi.

"Не используйте бесплатный публичный Wi-Fi, особенно если планируете совершать онлайн-покупки. Никогда не вводите конфиденциальную информацию при подключении к незащищенным сетям", — предупреждает TSA.

Напомним, фишинг — одна из самых распространенных форм онлайн-мошенничества, хотя многие до сих пор не знают, почему слово пишется именно так. Оно возникло в 1980-х среди телефонных хакеров, которые заменили привычное "f" на "ph" по аналогии с "phreaking".

Также мы писали, что киноиндустрия активно эксплуатирует тему хакерства, создавая эффектные, но не всегда правдивые образы. Экранные хакеры часто преувеличены или романтизированы, что влияет на восприятие киберпреступлений в культуре.

хакеры смартфон зарядка USB злоумышленники
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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