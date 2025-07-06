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Головна Технології 5 брехливих кліше про хакерів, які показують у кіно

5 брехливих кліше про хакерів, які показують у кіно

Ua en ru
Дата публікації: 6 липня 2025 05:12
5 популярних міфів про хакерів у кіно — про що нам брешуть у фільмах
Хакер за комп'ютером. Фото: кадр з серіалу "Пан Робот"

Фільми й серіали десятиліттями черпають натхнення у світі комп'ютерів, але кінематограф нерідко жертвує правдивістю задля ефектного сюжету. Від "Воєнних Ігор" 1983 року до "Пана Робота" і "Вбивства на краю світу" — екрани наповнилися хакерами, яких або звеличують, або демонизують, часто перебільшуючи їхні можливості.

Про це пише SlashGear.

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Хакінг не відбувається миттєво

У кіно зловмисник ламає захист за перші секунди під швидкий технобіт, але в реальності це копіткий процес спроб і помилок. Хакери годинами вишукують слабкі місця в алгоритмах чи коді, тож сцена, де Нео з "Матриці" дрімає, поки скрипт працює у фоні, ближча до правди, ніж блискавичний злам із "Хакерів".

Нео спит, пока работает скрипт
Нео спить, поки працює пошуковий скрипт. Фото: кадр з фільму "Матриця"

Спливаючі вікна й 3D-графіка — вигадка

Щоб показати напругу, режисери засипають екран різнобарвними панелями й поп-апами. Насправді, як зазначає відомий хакер та підприємець Семі Камкар, більшість часу перед очима лише монохромний текст і рядки коду — жодних "танцюючих" віконець або жартівливих відео з котиками.

Разнообразные окна во время взлома
Різноманітні вікна, що спливають під час зламу. Фото: кадр з фільму "Пароль "Риба-меч"

Найпростіші атаки часто найуспішніші

Голлівуд любить показувати складні алгоритми, які зламують урядові сервери чи банки. У житті ж дедалі більше зловмисників обирають соціальну інженерію — психологічні маніпуляції, коли жертва сама відкриває двері до системи. Це не так видовищно, але ефективно: після фішингового листа чи розмови "з техпідтримки" хакер отримує доступ ізсередини й може непомітно встановити бекдор.

Скажений друк не робить злам швидшим

У "NCIS" герої інколи б'ють по клавіатурі вдвох, однак реальним хакерам потрібні точність і зосередженість. Помилка в одному символі — і вся атака провалиться, тож надшвидкий друк радше знижує, ніж підвищує шанси на успіх.

Отбитие атаки вдвоем
Відбивання хакерської атаки вдвох з однієї клавіатури. Фото: кадр з серіалу "NCIS: Полювання на вбивць"

Хакінг буває легальним

У стрічках на кшталт "Хакер" показують переважно "black hat" — зловмисників, що діють поза законом. Та поруч із ними існують "white hat" — фахівці, які законно тестують системи на вразливості, допомагаючи бізнесу й державним структурам закрити слабкі місця. Голлівуду, втім, цікавіше розповідати про темний бік: антигерої-хакери дарують драму й адреналін.

Нагадаємо, німі телефонні дзвінки турбують користувачів уже не перший рік: протягом дня на смартфон можуть надходити кілька поспіль "порожніх" викликів. Хоча здається, що на тому кінці дроту — тиша, насправді такі дзвінки використовують для перевірки активності номера та реакції абонента.

Також ми писали, що щоденні SMS і повідомлення в месенджерах можуть нести серйозну загрозу — деякі з них здатні викрасти особисті дані або спустошити банківський рахунок. Експерти рекомендують негайно видаляти підозрілі листи, не зберігаючи їх у пам'яті телефону.

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Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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