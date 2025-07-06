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Главная Технологии 5 лживых клише о хакерах, которые показывают в кино

5 лживых клише о хакерах, которые показывают в кино

Ua en ru
Дата публикации 6 июля 2025 05:12
5 популярных мифов о хакерах в кино — о чем нам врут в фильмах
Хакер за компьютером. Фото: кадр из сериала "Мистер Робот"

Фильмы и сериалы десятилетиями черпают вдохновение в мире компьютеров, но кинематограф нередко жертвует правдивостью ради эффектного сюжета. От "Военных Игр" 1983 года до "Мистера Робота" и "Убийства на краю света" — экраны наполнились хакерами, которых либо превозносят, либо демонизируют, часто преувеличивая их возможности.

Об этом пишет SlashGear.

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Хакинг не происходит мгновенно

В кино злоумышленник ломает защиту за первые секунды под быстрый технобит, но в реальности это кропотливый процесс проб и ошибок. Хакеры часами выискивают слабые места в алгоритмах или коде, поэтому сцена, где Нео из "Матрицы" дремлет, пока скрипт работает в фоне, ближе к правде, чем молниеносный взлом из "Хакеров".

Нео спит, пока работает скрипт
Нео спит, пока работает поисковый скрипт. Фото: кадр из фильма "Матрица"

Всплывающие окна и 3D-графика — выдумка

Чтобы показать напряжение, режиссеры засыпают экран разноцветными панелями и поп-апами. На самом деле, как отмечает известный хакер и предприниматель Сэми Камкар, большую часть времени перед глазами только монохромный текст и строки кода — никаких "танцующих" окошек или шуточных видео с котиками.

Разнообразные окна во время взлома
Разнообразные окна, всплывающие во время взлома. Фото: кадр из фильма "Пароль "Рыба-меч"

Самые простые атаки часто самые успешные

Голливуд любит показывать сложные алгоритмы, которые взламывают правительственные серверы или банки. В жизни все больше злоумышленников выбирают социальную инженерию — психологические манипуляции, когда жертва сама открывает дверь в систему. Это не так зрелищно, но эффективно: после фишингового письма или разговора "из техподдержки" хакер получает доступ изнутри и может незаметно установить бэкдор.

Бешеная печать не делает взлом быстрее

В "NCIS" герои иногда бьют по клавиатуре вдвоем, однако реальным хакерам нужны точность и сосредоточенность. Ошибка в одном символе — и вся атака провалится, так что сверхбыстрая печать скорее снижает, чем повышает шансы на успех.

Отбитие атаки вдвоем
Отражение хакерской атаки вдвоем с одной клавиатуры. Фото: кадр из сериала "NCIS: Охота на убийц"

Хакинг бывает легальным

В лентах вроде "Кибер" показывают преимущественно "black hat" — злоумышленников, действующих вне закона. Но рядом с ними существуют "white hat" — специалисты, которые законно тестируют системы на уязвимости, помогая бизнесу и государственным структурам закрыть слабые места. Голливуду, впрочем, интереснее рассказывать о темной стороне: антигерои-хакеры дарят драму и адреналин.

Напомним, немые телефонные звонки беспокоят пользователей уже не первый год: в течение дня на смартфон могут поступать несколько подряд "пустых" вызовов. Хотя, кажется, что на том конце провода — тишина, на самом деле такие звонки используют для проверки активности номера и реакции абонента.

Также мы писали, что ежедневные SMS и сообщения в мессенджерах могут нести серьезную угрозу — некоторые из них способны похитить личные данные или опустошить банковский счет. Эксперты рекомендуют немедленно удалять подозрительные письма, не сохраняя их в памяти телефона.

кино сериал хакеры мошенничество технологии компьютеры
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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