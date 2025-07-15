Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Звідки виникло слово "фішинг" і що воно означає

Звідки виникло слово "фішинг" і що воно означає

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 05:12
Фішинг та його хакерське коріння — як з'явився термін і що він означає
Чоловік у темному одязі з каптуром за двома ноутбуками. Фото: Unsplash

Фішинг — це поширений метод кібершахрайства, проте й досі не всі знають, звідки він отримав свою незвичну назву. Експерти розібралися, як "phishing" пов'язаний із телефонним хакерством 1980-х і чому в слові з'явилося поєднання літер "ph".

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Як "фішинг" виріс із "фрікінгу"

Термін "phishing" звучить як "fishing" (риболовля), адже зловмисники "вудять" особисті дані, прикидаючись легітимними сервісами у листах, SMS чи месенджерах. Незвичайна ж літера "ph" майже напевно відсилає до "phreaking" — телефонного фрікінгу, комбінації слів phone та freak. У 1980-х це хакерство дозволяло безплатно телефонувати, використовуючи тон частотою 2600 Гц, поки мережі не перейшли на сучасні сигнальні системи.

Схожа гра слів зустрічається й у "Phrack" — електронному журналі про кібербезпеку та хакерську культуру. Саме спільноти, пов'язані з "phreaking", ймовірно, першими почали використовувати "phishing", хоча точний автор терміна невідомий.

Перші публічні згадки датуються початком 1996 року на дискусійному форумі alt.2600. Деякі дослідники вказують, що слово могло з'явитися навіть раніше на сторінках друкованого видання 2600: The Hacker Quarterly. Обидві назви містять цифру 2600 — ту саму резонансну частоту, що була ключовою для фрікінгу, і тим самим підкріплюють зв'язок між "phishing" та телефонним хакерством.

Іронія в тому, що первинна "телефонна" частина нині майже зникла: атаки через SMS отримали окремий термін "smishing" ("sm" від SMS). Втім, історичне "ph" досі нагадує, як еволюція кіберзагроз тісно переплелася з еволюцією мови.

Нагадаємо, несподівані SMS з невідомих номерів стали звичною справою, однак за ними часто стоять досвідчені шахраї. Щоб не втратити дані чи гроші, варто розуміти основні прийоми, які вони використовують.

Також ми писали, що Telegram має репутацію захищеного месенджера, але саме через це все частіше приваблює хакерів. У зоні ризику — журналісти, активісти та всі, хто покладається на платформу для конфіденційного спілкування.

хакери шахрайство технології слова фішинг
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації