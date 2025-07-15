Фішинг та його хакерське коріння — як з'явився термін і що він означає

Чоловік у темному одязі з каптуром за двома ноутбуками. Фото: Unsplash

Фішинг — це поширений метод кібершахрайства, проте й досі не всі знають, звідки він отримав свою незвичну назву. Експерти розібралися, як "phishing" пов'язаний із телефонним хакерством 1980-х і чому в слові з'явилося поєднання літер "ph".

Про це пише SlashGear.

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Термін "phishing" звучить як "fishing" (риболовля), адже зловмисники "вудять" особисті дані, прикидаючись легітимними сервісами у листах, SMS чи месенджерах. Незвичайна ж літера "ph" майже напевно відсилає до "phreaking" — телефонного фрікінгу, комбінації слів phone та freak. У 1980-х це хакерство дозволяло безплатно телефонувати, використовуючи тон частотою 2600 Гц, поки мережі не перейшли на сучасні сигнальні системи.

Схожа гра слів зустрічається й у "Phrack" — електронному журналі про кібербезпеку та хакерську культуру. Саме спільноти, пов'язані з "phreaking", ймовірно, першими почали використовувати "phishing", хоча точний автор терміна невідомий.

Перші публічні згадки датуються початком 1996 року на дискусійному форумі alt.2600. Деякі дослідники вказують, що слово могло з'явитися навіть раніше на сторінках друкованого видання 2600: The Hacker Quarterly. Обидві назви містять цифру 2600 — ту саму резонансну частоту, що була ключовою для фрікінгу, і тим самим підкріплюють зв'язок між "phishing" та телефонним хакерством.

Іронія в тому, що первинна "телефонна" частина нині майже зникла: атаки через SMS отримали окремий термін "smishing" ("sm" від SMS). Втім, історичне "ph" досі нагадує, як еволюція кіберзагроз тісно переплелася з еволюцією мови.

Нагадаємо, несподівані SMS з невідомих номерів стали звичною справою, однак за ними часто стоять досвідчені шахраї. Щоб не втратити дані чи гроші, варто розуміти основні прийоми, які вони використовують.

Також ми писали, що Telegram має репутацію захищеного месенджера, але саме через це все частіше приваблює хакерів. У зоні ризику — журналісти, активісти та всі, хто покладається на платформу для конфіденційного спілкування.