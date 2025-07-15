Фишинг и его хакерские корни — как появился термин и что он означает

Мужчина в темной одежде с капюшоном за двумя ноутбуками. Фото: Unsplash

Фишинг — это распространенный метод кибермошенничества, однако до сих пор не все знают, откуда он получил свое необычное название. Эксперты разобрались, как "phishing" связан с телефонным хакерством 1980-х и почему в слове появилось сочетание букв "ph".

Об этом пишет SlashGear.

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Термин "phishing" звучит как "fishing" (рыбалка), ведь злоумышленники "удят" личные данные, притворяясь легитимными сервисами в письмах, SMS или мессенджерах. Необычная же буква "ph" почти наверняка отсылает к "phreaking" — телефонному фрикингу, комбинации слов phone и freak. В 1980-х это хакерство позволяло бесплатно звонить по телефону, используя тон частотой 2600 Гц, пока сети не перешли на современные сигнальные системы.

Похожая игра слов встречается и в "Phrack" — электронном журнале о кибербезопасности и хакерской культуре. Именно сообщества, связанные с "phreaking", вероятно, первыми начали использовать "phishing", хотя точный автор термина неизвестен.

Первые публичные упоминания датируются началом 1996 года на дискуссионном форуме alt.2600. Некоторые исследователи указывают, что слово могло появиться даже раньше на страницах печатного издания 2600: The Hacker Quarterly. Оба названия содержат цифру 2600 — ту самую резонансную частоту, которая была ключевой для фрикинга, и тем самым подкрепляют связь между "phishing" и телефонным хакерством.

Ирония в том, что первичная "телефонная" часть сейчас почти исчезла: атаки через SMS получили отдельный термин "smishing" ("sm" от SMS). Впрочем, историческое "ph" до сих пор напоминает, как эволюция киберугроз тесно переплелась с эволюцией языка.

Напомним, неожиданные SMS с неизвестных номеров стали привычным делом, однако за ними часто стоят опытные мошенники. Чтобы не потерять данные или деньги, стоит понимать основные приемы, которые они используют.

Также мы писали, что Telegram имеет репутацию защищенного мессенджера, но именно поэтому все чаще привлекает хакеров. В зоне риска — журналисты, активисты и все, кто полагается на платформу для конфиденциального общения.