Перезагружайте смартфон раз в неделю — как это защитит ваши данные

Смартфоны становятся мишенью для фишинга, вредоносных приложений и шпионского ПО, а одна успешная атака способна похитить данные или скомпрометировать личность. Национальное агентство безопасности США (NSA) советует простой шаг, который усложняет работу злоумышленникам.

Что именно советует NSA и почему это работает

Агентство отмечает, что перезагрузка смартфона минимум раз в неделю способна сбить ряд угроз, в частности попытки установки вредоносного ПО через спирфишинг и даже "zero-click" эксплойты, которые не требуют действий пользователя. Это не универсальная защита и не гарантирует полного блокирования атаки, однако значительно усложняет похищение информации с устройства.

Среди типичных опасностей — вредоносные приложения, фальшивые Wi-Fi-сети, перехватывающие или перенаправляющие трафик, шпионское ПО с доступом к аудио и видео, удаленный сбор данных со звонков и сообщений, а также инфицирование при коротком физическом доступе к телефону.

Кроме регулярного выключения/включения, агентство советует:

всегда ставить обновления системы и приложений;

устанавливать программы только из официальных магазинов (App Store, Google Play);

не открывать подозрительные ссылки и вложения в письмах или мессенджерах;

избегать публичных Wi-Fi (или подключаться с дополнительной защитой), выключать Bluetooth, когда он не нужен;

установить надежный код-пароль (не менее шести цифр) и включить биометрию;

пользоваться оригинальными или проверенными зарядными аксессуарами и выключать геолокацию, когда она не нужна.

По словам NSA, угрозы для мобильных устройств становятся более распространенными и сложными, а многие удобные функции смартфонов жертвуют безопасностью.

