Почему нужно перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю

Почему нужно перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю

Дата публикации 8 ноября 2025 06:32
обновлено: 13:42
Перезагружайте смартфон раз в неделю — как это защитит ваши данные
Меню выключения на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны становятся мишенью для фишинга, вредоносных приложений и шпионского ПО, а одна успешная атака способна похитить данные или скомпрометировать личность. Национальное агентство безопасности США (NSA) советует простой шаг, который усложняет работу злоумышленникам.

Об этом пишет ZDNET.

Что именно советует NSA и почему это работает

Агентство отмечает, что перезагрузка смартфона минимум раз в неделю способна сбить ряд угроз, в частности попытки установки вредоносного ПО через спирфишинг и даже "zero-click" эксплойты, которые не требуют действий пользователя. Это не универсальная защита и не гарантирует полного блокирования атаки, однако значительно усложняет похищение информации с устройства.

Среди типичных опасностей — вредоносные приложения, фальшивые Wi-Fi-сети, перехватывающие или перенаправляющие трафик, шпионское ПО с доступом к аудио и видео, удаленный сбор данных со звонков и сообщений, а также инфицирование при коротком физическом доступе к телефону.

Кроме регулярного выключения/включения, агентство советует:

  • всегда ставить обновления системы и приложений;
  • устанавливать программы только из официальных магазинов (App Store, Google Play);
  • не открывать подозрительные ссылки и вложения в письмах или мессенджерах;
  • избегать публичных Wi-Fi (или подключаться с дополнительной защитой), выключать Bluetooth, когда он не нужен;
  • установить надежный код-пароль (не менее шести цифр) и включить биометрию;
  • пользоваться оригинальными или проверенными зарядными аксессуарами и выключать геолокацию, когда она не нужна.

По словам NSA, угрозы для мобильных устройств становятся более распространенными и сложными, а многие удобные функции смартфонов жертвуют безопасностью.

Напомним, когда мобильный сигнал ослабевает, в строке состояния смартфона появляется отметка "E", а интернет начинает работать с задержками или вовсе исчезает. Этот индикатор означает переход на старый стандарт EDGE, который обеспечивает минимальную скорость передачи данных.

Также мы писали, что современные рекомендации советуют ограничивать заряд батареи в пределах 20-80%, чтобы уменьшить износ аккумулятора. Однако на практике такое правило не всегда оправдано.

Android iPhone смартфон безопасность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
