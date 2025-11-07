Чому смартфон розряджається вночі без користування — реальні причини й поради

В руках розряджений смартфон. Фото: Pexels

Смартфони споживають енергію навіть тоді, коли ви спите — за ніч батарея може "схуднути" до 20%. Експерти пояснюють, що головна причина — фонові процеси застосунків і активні бездротові модулі.

Про це пише Blik.

У чому проблема

Сучасні телефони не переходять у повну "сплячку": месенджери, соцмережі та пошта синхронізують дані, а Wi-Fi, Bluetooth, GPS і мобільний інтернет залишаються увімкненими. Через це пристрій поступово розряджається навіть уночі. Ситуацію погіршують зношені акумулятори та низькі температури.

Окремий ризик — безплатні VPN-додатки. Експерти застерігають, що такі сервіси можуть перетворювати смартфон на проксі-сервер для передавання стороннього трафіку, що виснажує батарею та створює загрозу шахрайства. Якщо після вмикання "Режиму в літаку" нічні втрати заряду зникають — причина у фонових з'єднаннях.

Фахівці радять видалити підозрілі VPN, скинути налаштування мережі й активувати режим енергоощадження. На ніч варто вимикати GPS, Bluetooth і мобільний інтернет, а також обмежити фонову активність "ненажерливих" застосунків у налаштуваннях батареї — там легко побачити, хто споживає найбільше енергії.

Регулярні оновлення програм і системи теж важливі: вони не лише додають функції, а й закривають уразливості, якими можуть скористатися зловмисники. Додатково корисно повністю завершувати роботу застосунків, а не просто згортати їх, та вимкнути непотрібні служби геолокації, push-сповіщення й автоматичну синхронізацію, якщо ними не користуєтеся.

Нагадаємо, смартфони й планшети потребують не лише оновлень системи, а й регулярного догляду. Один із найуразливіших елементів — роз'єм заряджання, у який з часом потрапляють пил, ворсинки чи волога.

Також ми писали, що подовжити життя смартфона на кілька років допоможуть прості звички та грамотний вибір пристрою з початку. Є низка перевірених порад, які дозволяють зберегти продуктивність, автономність і швидкість навіть через п'ять років активного користування.