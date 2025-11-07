Видео
Україна
Видео

Телефон теряет заряд ночью — эксперты назвали главные причины

Телефон теряет заряд ночью — эксперты назвали главные причины

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 16:32
обновлено: 11:52
Почему смартфон разряжается ночью без пользования — реальные причины и советы
В руках разряженный смартфон. Фото: Pexels

Смартфоны потребляют энергию даже тогда, когда вы спите — за ночь батарея может "похудеть" до 20%. Эксперты объясняют, что главная причина — фоновые процессы приложений и активные беспроводные модули.

Об этом пишет Blik.

В чем проблема

Современные телефоны не переходят в полную "спячку": мессенджеры, соцсети и почта синхронизируют данные, а Wi-Fi, Bluetooth, GPS и мобильный интернет остаются включенными. Из-за этого устройство постепенно разряжается даже ночью. Ситуацию усугубляют изношенные аккумуляторы и низкие температуры.

Отдельный риск — бесплатные VPN-приложения. Эксперты предостерегают, что такие сервисы могут превращать смартфон в прокси-сервер для передачи постороннего трафика, что истощает батарею и создает угрозу мошенничества. Если после включения "Режима в самолете" ночные потери заряда исчезают — причина в фоновых соединениях.

Специалисты советуют удалить подозрительные VPN, сбросить настройки сети и активировать режим энергосбережения. На ночь стоит выключать GPS, Bluetooth и мобильный интернет, а также ограничить фоновую активность "прожорливых" приложений в настройках батареи — там легко увидеть, кто потребляет больше всего энергии.

Регулярные обновления программ и системы тоже важны: они не только добавляют функции, но и закрывают уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Дополнительно полезно полностью завершать работу приложений, а не просто сворачивать их, и отключить ненужные службы геолокации, push-уведомления и автоматическую синхронизацию, если ими не пользуетесь.

Напомним, смартфоны и планшеты требуют не только обновлений системы, но и регулярного ухода. Один из самых уязвимых элементов — разъем зарядки, в который со временем попадают пыль, ворсинки или влага.

Также мы писали, что продлить жизнь смартфона на несколько лет помогут простые привычки и грамотный выбор устройства изначально. Есть ряд проверенных советов, которые позволяют сохранить производительность, автономность и скорость даже через пять лет активного пользования.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
