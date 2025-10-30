Видео
Как вручную очистить USB-порт смартфона — верный способ

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 16:32
обновлено: 14:23
Как почистить USB-порт смартфона — единственный действенный способ
Зарядный порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфоны и планшеты нуждаются не только в обновлениях системы, но и в базовом уходе. Особенно это касается разъема зарядки: грязь и ворс могут мешать кабелю плотно подключаться и со временем вызывать повреждения.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Что важно знать перед очисткой

Во-первых, не используйте металлические предметы — они способны повредить контактные элементы внутри порта. Также не стоит сдувать пыль ртом: в дыхании есть влага, которая может вызвать коррозию или сбой в работе разъема.

Для безопасной очистки понадобятся ватная палочка или деревянная зубочистка, а также резиновая груша (баллончик-груша) или баллончик со сжатым воздухом. Лучше работать в чистом, относительно беспылевом месте.

Сперва полностью выключите устройство. Осмотрите порт под ярким светом, чтобы оценить количество загрязнений. Аккуратно выдуйте свободную пыль грушей или сжатым воздухом, после чего очень осторожно проведите по внутренним стенкам порта ватной палочкой или зубочисткой, делая легкие, "подметающие" движения. Снова выдуйте остатки пыли, повторно осмотрите разъем под светом и убедитесь, что внутри не осталось ворса или налета.

Как проверить результат и что делать дальше

Подключите кабель и проверьте, стабильно ли происходит зарядка и распознается ли подключение для передачи данных. Если проблемы остаются, вероятная причина — не в загрязнении, а в батарее или "железе". При признаках коррозии или если порт продолжает "капризничать", поручите глубокую очистку или ремонт специалисту.

Напомним, что падение смартфона экраном вниз часто заканчивается трещинами на дисплее. В таких случаях интернет пестрит советами, один из самых популярных — "залить трещину суперклеем". Хоть и кажется логичной, эта идея на самом деле опасна для устройства.

Также мы писали, что разборка AirPods Pro 3 от iFixit показала почти нулевую ремонтопригодность наушников. Эксперты поставили им 0 баллов из 10, ведь замена аккумулятора невозможна без разрушения корпуса.

ремонт гаджеты смартфон зарядка USB разъем
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
