AirPods Pro 3 получили 0 баллов за ремонт от iFixit — в чем причина

Новая разборка iFixit показала, что беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 практически не подлежат ремонту. Эксперты оценили их в 0 баллов из 10 из-за невозможности безопасно заменить аккумуляторы.

Об этом говорится в видео iFixit на YouTube.

Почему такая низкая оценка

Специалисты iFixit выяснили, что добраться до элементов питания без повреждения корпуса не удается: при попытке замены корпус наушников пришлось фактически разрушить. Аналогичные трудности возникли с зарядным кейсом — он также оказался почти неремонтопригодным.

По данным iFixit, ключевая проблема — использование клея для фиксации батарей в наушниках и кейсе. Извлечение аккумуляторов в таких условиях становится чрезвычайно рискованным, а любое вмешательство может окончательно вывести устройство из строя.

Это не единичный случай: все предыдущие поколения AirPods — как базовые, так и версии Pro — также получали от iFixit оценку 0/10. В итоге после исчерпания ресурса аккумулятора пользователи фактически лишены возможности восстановления устройства и вынуждены покупать новые наушники.

В отчете iFixit отмечается, что теоретически ремонт AirPods Pro 3 возможен, однако процедуры настолько сложны, что даже опытные специалисты рискуют окончательно повредить устройство. Именно это и стало основанием для минимальной оценки.

