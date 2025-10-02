Видео
Главная Технологии AirPods Pro 3 невозможно отремонтировать — что показали тесты

AirPods Pro 3 невозможно отремонтировать — что показали тесты

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 14:24
AirPods Pro 3 получили 0 баллов за ремонт от iFixit — в чем причина
Беспроводные наушники AirPods Pro 3 в траве. Фото: кадр из видео/YouTube

Новая разборка iFixit показала, что беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 практически не подлежат ремонту. Эксперты оценили их в 0 баллов из 10 из-за невозможности безопасно заменить аккумуляторы.

Об этом говорится в видео iFixit на YouTube.

Читайте также:

Почему такая низкая оценка

Специалисты iFixit выяснили, что добраться до элементов питания без повреждения корпуса не удается: при попытке замены корпус наушников пришлось фактически разрушить. Аналогичные трудности возникли с зарядным кейсом — он также оказался почти неремонтопригодным.

По данным iFixit, ключевая проблема — использование клея для фиксации батарей в наушниках и кейсе. Извлечение аккумуляторов в таких условиях становится чрезвычайно рискованным, а любое вмешательство может окончательно вывести устройство из строя.

Это не единичный случай: все предыдущие поколения AirPods — как базовые, так и версии Pro — также получали от iFixit оценку 0/10. В итоге после исчерпания ресурса аккумулятора пользователи фактически лишены возможности восстановления устройства и вынуждены покупать новые наушники.

В отчете iFixit отмечается, что теоретически ремонт AirPods Pro 3 возможен, однако процедуры настолько сложны, что даже опытные специалисты рискуют окончательно повредить устройство. Именно это и стало основанием для минимальной оценки.

Напомним, линейка iPhone 17 получила ряд важных обновлений — от измененного дизайна камер до усовершенствованных дисплеев. Однако многие из этих нововведений знакомы владельцам Android-смартфонов, ведь там они появились раньше.

Также мы писали, что недавно Apple выпустила обновление iOS 26.0.1, в котором исправила ряд ошибок и улучшила стабильность работы системы. Следующим более значительным шагом станет версия iOS 26.1, которая уже доступна в бета-тестировании.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
