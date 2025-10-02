AirPods Pro 3 отримали 0 балів за ремонт від iFixit — у чому причина

Бездротові навушники AirPods Pro 3 у траві. Фото: кадр з відео/YouTube

Нове розбирання iFixit показало, що бездротові навушники Apple AirPods Pro 3 практично не підлягають ремонту. Експерти оцінили їх у 0 балів із 10 через неможливість безпечно замінити акумулятори.

Про це йдеться у відео iFixit на YouTube.

Чому така низька оцінка

Фахівці iFixit з'ясували, що дістатися до елементів живлення без пошкодження корпусу не вдається: під час спроби заміни корпус навушників довелося фактично зруйнувати. Аналогічні труднощі виникли із зарядним кейсом — він також виявився майже неремонтопридатним.

За даними iFixit, ключова проблема — використання клею для фіксації батарей у навушниках і кейсі. Вилучення акумуляторів у таких умовах стає надзвичайно ризикованим, а будь-яке втручання може остаточно вивести пристрій з ладу.

Це не поодинокий випадок: усі попередні покоління AirPods — як базові, так і версії Pro — також отримували від iFixit оцінку 0/10. У підсумку після вичерпання ресурсу акумулятора користувачі фактично позбавлені можливості відновлення пристрою та змушені купувати нові навушники.

У звіті iFixit зазначається, що теоретично ремонт AirPods Pro 3 можливий, однак процедури настільки складні, що навіть досвідчені спеціалісти ризикують остаточно пошкодити пристрій. Саме це і стало підставою для мінімальної оцінки.

