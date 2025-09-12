Live Translation на AirPods заблокують у ЄС — що відомо

Бездротові навушники Apple AirPods Pro 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Наступного тижня користувачам деяких моделей AirPods стане доступною функція Live Translation. Однак мільйони користувачів ЄС не зможуть нею скористатися.

Чому європейські користувачі залишаться без Live Translation

Apple не пояснює причини такого обмеження, однак найімовірнішим чинником можуть виступати регуляторні вимоги ЄС — насамперед Закон про штучний інтелект (AI Act) і GDPR, які встановлюють суворі правила для мовних і перекладацьких сервісів, зокрема щодо приватності, згоди, руху даних і прав користувачів. Регулятори можуть захотіти вивчити, як саме працює Live Translation, а Apple — переконатися у повній відповідності нормам перед увімкненням функції для європейських акаунтів.

Функцію Live Translation представили разом з AirPods Pro 3, але вона з'явиться і на старіших моделях — зокрема на AirPods 4 з активним шумозаглушенням та AirPods Pro 2. Live Translation дає змогу спілкуватися без рук: користувач говорить у звичному режимі, а для співрозмовників без AirPods iPhone може показувати "живу" транскрипцію в горизонтальній орієнтації з перекладом мовою, якою володіє інша сторона.

Коли ж обидва учасники розмови використовують сумісні AirPods з увімкненим Live Translation, активне шумозаглушення автоматично приглушує голос співрозмовника, щоб користувач міг краще зосередитися на перекладеному аудіо без порушення природного темпу діалогу.

Для роботи потрібні AirPods із найсвіжішою прошивкою в парі з iPhone, що підтримує Apple Intelligence, на iOS 26 або новішій версії (підтримуються моделі починаючи з iPhone 15 Pro). Apple тестувала прошивку разом із бета-версіями iOS 26 і очікує випустити її того ж дня, коли iOS 26 офіційно стане доступною — 15 вересня.

На старті підтримуватиметься переклад у реальному часі між англійською (американською та британською), французькою, німецькою, португальською (Бразилія) та іспанською. Пізніше цього року Apple планує додати італійську, японську, корейську та китайську (спрощену). Підтримка української мови поки не зазначається.

