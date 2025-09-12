Видео
Главная Технологии AirPods в ЕС не получат функцию Live Translation — что известно

AirPods в ЕС не получат функцию Live Translation — что известно

Дата публикации 12 сентября 2025 14:24
AirPods лишились функции Live Translation в Европе — в чем причина
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3. Фото: кадр из видео/YouTube

На следующей неделе пользователям некоторых моделей AirPods станет доступна функция Live Translation. Однако миллионы пользователей ЕС не смогут ею воспользоваться.

Об этом пишет MacRumors.

Читайте также:

Почему европейские пользователи останутся без Live Translation

Apple не объясняет причины такого ограничения, однако наиболее вероятным фактором могут выступать регуляторные требования ЕС — прежде всего Закон об искусственном интеллекте (AI Act) и GDPR, которые устанавливают строгие правила для языковых и переводческих сервисов, в частности относительно приватности, согласия, движения данных и прав пользователей. Регуляторы могут захотеть изучить, как именно работает Live Translation, а Apple — убедиться в полном соответствии нормам перед включением функции для европейских аккаунтов.

Функцию Live Translation представили вместе с AirPods Pro 3, но она появится и на старых моделях — в частности на AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2. Live Translation позволяет общаться без рук: пользователь говорит в обычном режиме, а для собеседников без AirPods iPhone может показывать "живую" транскрипцию в горизонтальной ориентации с переводом на язык, которым владеет другая сторона.

Когда же оба участника разговора используют совместимые AirPods с включенным Live Translation, активное шумоподавление автоматически приглушает голос собеседника, чтобы пользователь мог лучше сосредоточиться на переведенном аудио без нарушения естественного темпа диалога.

Для работы нужны AirPods с самой свежей прошивкой в паре с iPhone, поддерживающим Apple Intelligence, на iOS 26 или более новой версии (поддерживаются модели начиная с iPhone 15 Pro). Apple тестировала прошивку вместе с бета-версиями iOS 26 и ожидает выпустить ее в тот же день, когда iOS 26 официально станет доступной — 15 сентября.

На старте будет поддерживаться перевод в реальном времени между английским (американским и британским), французским, немецким, португальским (Бразилия) и испанским. Позже в этом году Apple планирует добавить итальянский, японский, корейский и китайский (упрощенный). Поддержка украинского языка пока не указывается.

Напомним, Apple готовит к релизу функцию, которая позволит AirPods переводить личные разговоры между разными языками в режиме реального времени. Новая возможность появится в iOS 26 уже 15 сентября вместе с обновленным программным обеспечением для наушников.

Также мы писали, что компания исследует концепт AirPods со встроенными камерами. В инфо-бюллетене Power On известный инсайдер Марк Гурман упомянул о такой возможности, но пока не уточнил, какое практическое применение могут иметь эти камеры.

Европейский союз Apple наушники перевод AirPods функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
