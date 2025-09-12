AirPods лишились функции Live Translation в Европе — в чем причина

AirPods в ЕС не получат функцию Live Translation — что известно
На следующей неделе пользователям некоторых моделей AirPods станет доступна функция Live Translation. Однако миллионы пользователей ЕС не смогут ею воспользоваться.
Об этом пишет MacRumors.
Почему европейские пользователи останутся без Live Translation
Apple не объясняет причины такого ограничения, однако наиболее вероятным фактором могут выступать регуляторные требования ЕС — прежде всего Закон об искусственном интеллекте (AI Act) и GDPR, которые устанавливают строгие правила для языковых и переводческих сервисов, в частности относительно приватности, согласия, движения данных и прав пользователей. Регуляторы могут захотеть изучить, как именно работает Live Translation, а Apple — убедиться в полном соответствии нормам перед включением функции для европейских аккаунтов.
Функцию Live Translation представили вместе с AirPods Pro 3, но она появится и на старых моделях — в частности на AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2. Live Translation позволяет общаться без рук: пользователь говорит в обычном режиме, а для собеседников без AirPods iPhone может показывать "живую" транскрипцию в горизонтальной ориентации с переводом на язык, которым владеет другая сторона.
Когда же оба участника разговора используют совместимые AirPods с включенным Live Translation, активное шумоподавление автоматически приглушает голос собеседника, чтобы пользователь мог лучше сосредоточиться на переведенном аудио без нарушения естественного темпа диалога.
Для работы нужны AirPods с самой свежей прошивкой в паре с iPhone, поддерживающим Apple Intelligence, на iOS 26 или более новой версии (поддерживаются модели начиная с iPhone 15 Pro). Apple тестировала прошивку вместе с бета-версиями iOS 26 и ожидает выпустить ее в тот же день, когда iOS 26 официально станет доступной — 15 сентября.
На старте будет поддерживаться перевод в реальном времени между английским (американским и британским), французским, немецким, португальским (Бразилия) и испанским. Позже в этом году Apple планирует добавить итальянский, японский, корейский и китайский (упрощенный). Поддержка украинского языка пока не указывается.
Напомним, Apple готовит к релизу функцию, которая позволит AirPods переводить личные разговоры между разными языками в режиме реального времени. Новая возможность появится в iOS 26 уже 15 сентября вместе с обновленным программным обеспечением для наушников.
Также мы писали, что компания исследует концепт AirPods со встроенными камерами. В инфо-бюллетене Power On известный инсайдер Марк Гурман упомянул о такой возможности, но пока не уточнил, какое практическое применение могут иметь эти камеры.
Читайте Новини.LIVE!