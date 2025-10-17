Суперклей и треснувший экран — почему "лайфхак" из TikTok испортит смартфон

В руках смартфон с разбитым экраном. Фото: Unsplash

Смартфон падает лицом вниз — и на дисплее проступает "паутинка" трещин. В сети советуют разное, и один из самых популярных советов — использовать суперклей — звучит логично, но на практике оборачивается рисками для устройства.

Об этом пишет SlashGear.

Почему суперклей — плохая идея и что делать вместо этого

Суперклей (цианоакрилат) действительно способен "сжать" трещины или прихватить отслоившийся край панели, однако жидкий состав легко просачивается внутрь корпуса. Капли могут попасть в разговорный динамик, фронтальную камеру, датчики или под кнопки, вызывая необратимые повреждения. После застывания клей практически невозможно удалить без профессиональных инструментов, а нагрев от компонентов смартфона только ускоряет деградацию клееного шва и способен вызвать коррозию отдельных материалов.

Дополнительный минус — мутный налет, который оставляет цианоакрилат на стекле: он ухудшает прозрачность дисплея и может влиять на чувствительность сенсора. Избыток клея способен протиснуться сквозь микрощели возле кнопок управления или зарядного порта, фактически выводя их из строя. Поэтому идея "дешево подклеить" экран часто заканчивается более дорогим ремонтом.

Самый безопасный путь после повреждения — замена дисплея в сервисном центре. Профессионалы обычно работают с оригинальными или OEM-комплектующими и возвращают устройству вид и функциональность, близкие к новым. Если бюджет ограничен или требуется временное решение, уместно аккуратно наклеить закаленное стекло или прозрачную термостойкую пленку: это поможет удержать обломки и предотвратить дальнейшее расползание трещин до момента полноценного ремонта.

