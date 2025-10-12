Время отказаться от них — почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Наклеивание защитной пленки на смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные смартфоны все лучше защищены от царапин и ударов, поэтому потребность в защитных пленках стремительно уменьшается. Новые материалы экранов и программы ремонта делают дополнительную пленку скорее опцией, чем обязательной.

Почему пленка больше не must-have

Высокопрочное стекло и современные материалы

Большинство актуальных моделей имеют закаленные покрытия вроде Gorilla Glass или Ceramic Shield, разработанные для ежедневного пользования. У флагманов прочность дисплея выше, поэтому потребность в пленке фактически отпадает.

Улучшенная защита от падений

Производители укрепляют не только стекло, но и корпус в целом; отдельные модели даже проходят "военные" сертификации на выносливость. Тонкий пластиковый слой большинства пленок почти не помогает при реальных падениях, а риск царапин от ключей или монет сегодня значительно меньше благодаря усовершенствованным дисплеям.

Лучшая четкость изображения без лишних слоев

Пленки со временем тускнеют и царапаются, заметнее заводского стекла, что ухудшает впечатление от фото и видео. Если беспокоит случайное падение, практичнее выбрать чехол с выпуклыми краями — хотя и это все реже является суровой необходимостью.

Гарантии и доступные ремонты

Бренды расширяют программы сервиса: у Apple это AppleCare+, у Samsung — собственные сервисы обслуживания. В случае повреждения экрана устройство можно быстро восстановить без чрезмерных затрат, что добавляет аргументов против обязательной пленки.

