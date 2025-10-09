Иконка самолета от всех проблем — для чего включать "Режим полета" на телефоне

Иконка самолета в статус-баре смартфона. Фото: Unsplash

Самолетик на панели быстрых настроек выключает все беспроводные соединения вместе — мобильную сеть, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Сначала этот режим задумывали для перелетов, чтобы не мешать навигационным системам, но впоследствии он получил и вполне обычные сценарии использования.

Когда активируете режим, телефон заметно экономит заряд: без сетевых модулей потребление энергии снижается до минимума. Это спасает, когда зарядки под рукой нет, а смартфон должен "дотянуть" как можно дольше.

Еще один практичный прием — быстрое восстановление связи. Если пропала сеть, не обязательно перезагружать устройство: включите "Режим полета", подождите мгновение и выключите его — телефон часто подхватывает сигнал быстрее.

Режим помогает и во время зарядки: без активных беспроводных интерфейсов устройство пополняет энергию оперативнее. Это удобно, когда нужно быстро подготовить смартфон к работе.

И наконец, "Режим полета" — простой способ защититься от навязчивых внешних раздражителей. Во время важных переговоров или когда хотите передохнуть от потока уведомлений, выключаете связь — и получаете спокойствие без лишних отвлечений.

