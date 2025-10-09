Видео
Главная Технологии Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"

Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 14:24
Иконка самолета от всех проблем — для чего включать "Режим полета" на телефоне
Иконка самолета в статус-баре смартфона. Фото: Unsplash

Самолетик на панели быстрых настроек выключает все беспроводные соединения вместе — мобильную сеть, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Сначала этот режим задумывали для перелетов, чтобы не мешать навигационным системам, но впоследствии он получил и вполне обычные сценарии использования.

Сайт Новини.LIVE, как можно использовать "Режим полета" в повседневной жизни.

Реклама
Читайте также:

Как можно использовать "Режим полета", кроме как в самолетах

Когда активируете режим, телефон заметно экономит заряд: без сетевых модулей потребление энергии снижается до минимума. Это спасает, когда зарядки под рукой нет, а смартфон должен "дотянуть" как можно дольше.

Еще один практичный прием — быстрое восстановление связи. Если пропала сеть, не обязательно перезагружать устройство: включите "Режим полета", подождите мгновение и выключите его — телефон часто подхватывает сигнал быстрее.

Режим помогает и во время зарядки: без активных беспроводных интерфейсов устройство пополняет энергию оперативнее. Это удобно, когда нужно быстро подготовить смартфон к работе.

И наконец, "Режим полета" — простой способ защититься от навязчивых внешних раздражителей. Во время важных переговоров или когда хотите передохнуть от потока уведомлений, выключаете связь — и получаете спокойствие без лишних отвлечений.

Напомним, USB-порт смартфона выполняет гораздо больше задач, чем может показаться, на первый взгляд. Через него не только поступает электропитание, но и осуществляется передача данных, обновление системы и даже диагностика устройства.

Также мы писали, что небольшое отверстие рядом с портом зарядки на корпусе смартфона часто вводит пользователей в заблуждение. Многие ошибочно считают, что это вентиляционный канал или место для иглы SIM-лотка, хотя на самом деле это дополнительный микрофон.

