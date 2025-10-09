Іконка літака від всіх проблем — для чого вмикати "Режим польоту" на телефоні

Іконка літака в статус-барі смартфона. Фото: Unsplash

Літачок на панелі швидких налаштувань вимикає всі бездротові з'єднання разом — мобільну мережу, GPS, Bluetooth і Wi-Fi. Спершу цей режим задумували для перельотів, аби не заважати навігаційним системам, та згодом він отримав і цілком буденні сценарії використання.

Сайт Новини.LIVE, як можна використовувати "Режим польоту" у повсякденні.

Коли активуєте режим, телефон помітно економить заряд: без мережевих модулів споживання енергії знижується до мінімуму. Це рятує, коли зарядки під рукою немає, а смартфон має "дотягнути" якнайдовше.

Ще один практичний прийом — швидке відновлення зв'язку. Якщо зникла мережа, не обов'язково перезавантажувати пристрій: увімкніть "Режим польоту", зачекайте мить і вимкніть його — телефон часто підхоплює сигнал швидше.

Режим допомагає й під час заряджання: без активних бездротових інтерфейсів пристрій поповнює енергію оперативніше. Це зручно, коли потрібно швидко підготувати смартфон до роботи.

І нарешті, "Режим польоту" — простий спосіб захиститися від нав'язливих зовнішніх подразників. Під час важливих перемовин або коли хочете перепочити від потоку сповіщень, вимикаєте зв'язок — і отримуєте спокій без зайвих відволікань.

