Україна
Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 14:24
Іконка літака від всіх проблем — для чого вмикати "Режим польоту" на телефоні
Іконка літака в статус-барі смартфона. Фото: Unsplash

Літачок на панелі швидких налаштувань вимикає всі бездротові з'єднання разом — мобільну мережу, GPS, Bluetooth і Wi-Fi. Спершу цей режим задумували для перельотів, аби не заважати навігаційним системам, та згодом він отримав і цілком буденні сценарії використання.

Сайт Новини.LIVE, як можна використовувати "Режим польоту" у повсякденні.

Читайте також:

Як можна використовувати "Режим польоту", окрім як в літаках

Коли активуєте режим, телефон помітно економить заряд: без мережевих модулів споживання енергії знижується до мінімуму. Це рятує, коли зарядки під рукою немає, а смартфон має "дотягнути" якнайдовше.

Ще один практичний прийом — швидке відновлення зв'язку. Якщо зникла мережа, не обов'язково перезавантажувати пристрій: увімкніть "Режим польоту", зачекайте мить і вимкніть його — телефон часто підхоплює сигнал швидше.

Режим допомагає й під час заряджання: без активних бездротових інтерфейсів пристрій поповнює енергію оперативніше. Це зручно, коли потрібно швидко підготувати смартфон до роботи.

І нарешті, "Режим польоту" — простий спосіб захиститися від нав'язливих зовнішніх подразників. Під час важливих перемовин або коли хочете перепочити від потоку сповіщень, вимикаєте зв'язок — і отримуєте спокій без зайвих відволікань.

Нагадаємо, USB-порт смартфона виконує набагато більше завдань, ніж може здатися, на перший погляд. Через нього не лише надходить електроживлення, а й здійснюється передача даних, оновлення системи та навіть діагностика пристрою.

Також ми писали, що невеликий отвір поряд із портом заряджання на корпусі смартфона часто вводить користувачів в оману. Багато хто помилково вважає, що це вентиляційний канал або місце для голки SIM-лотка, хоча насправді це додатковий мікрофон.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
