Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Що ніколи не можна підключати в USB-порт вашого смартфона

Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:24
Що не варто підключати до USB-порта смартфона — 5 пристроїв
Під'єднання USB-кабелю в USB-порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфонний USB-порт відповідає не лише за заряджання, а й за передачу даних і загальне "здоров'я" пристрою. Неправильний кабель, аксесуар або джерело живлення можуть прискорити знос акумулятора, пошкодити електроніку чи відкрити шлях до викрадення даних.

Про це пише SlashGear.

Що ніколи не підключати до USB-порту телефона

Підробні або несертифіковані кабелі

Дешеві no-name кабелі часто не мають захисту від стрибків напруги, екранування та коректного регулювання струму. Це загрожує перегрівом, коротким замиканням і навіть пожежею. Окремий ризик — "зловмисні" кабелі із прихованими чипами, здатними красти дані або встановлювати шкідливе ПЗ.

Використовуйте кабелі, сертифіковані виробником телефона (наприклад, MFi для iPhone) або перевірених брендів із відповідністю USB-IF. Пошкоджені й обтріпані кабелі одразу замінюйте.

Публічні зарядні станції

Підключення до чужого USB-порту може призвести до "juice jacking" — коли через кабель разом із живленням передаються шкідливі дані. Через це рекомендується уникати публічних USB-станцій. Безпечніша альтернатива — власний адаптер у звичайну розетку або повербанк.

Невідомі USB-накопичувачі та гаджети

Флешки та сумнівні аксесуари можуть містити шкідливе ПЗ або навіть спеціальні пристрої на кшталт "USB Killer", що подають небезпечну високу напругу й миттєво виводять електроніку з ладу. Правило просте: якщо ви не впевнені у походженні пристрою — не підключайте його.

Зовнішні жорсткі диски

Багато накопичувачів споживають більше енергії, ніж телефон здатен стабільно віддати: порт перегрівається, пришвидшується розряд, страждає пайка роз'єму. Додається і ризик зараження — через USB дані рухаються в обидва боки, а смартфон має менше рівнів захисту, ніж комп'ютер. Краще скористатися бездротовими дисками або хмарним сховищем.

Зарядні пристрої з вищою потужністю, ніж підтримує телефон

Хоча швидке заряджання поширене, воно працює в межах конкретних специфікацій. "Супершвидкі" несертифіковані зарядки можуть подавати нестабільну напругу, перегрівати порт і шкодити акумулятору. Використовуйте оригінальний адаптер або якісні сумісні аналоги з офіційною підтримкою стандартів вашого пристрою — і пам'ятайте, що стабільне "повільніше" заряджання часто корисніше для довготривалої місткості батареї.

Нагадаємо, після відмови від зарядних адаптерів виробники смартфонів зробили наступний крок — поступово прибирають із комплекту навіть USB-кабель. Першою серед великих брендів це рішення реалізувала Sony, випустивши модель Xperia 10 VII без кабелю в коробці.

Також ми писали, що колір USB-порту на пристрої може підказати його можливості, але не завжди є гарантією. Синій роз'єм зазвичай означає підтримку стандарту USB 3.x (SuperSpeed), який забезпечує значно вищу швидкість передавання даних, ніж застарілий USB 2.0. Проте це лише умовне маркування — частина виробників відмовляється від кольорового кодування.

