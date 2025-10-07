Що не варто підключати до USB-порта смартфона — 5 пристроїв

Під'єднання USB-кабелю в USB-порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфонний USB-порт відповідає не лише за заряджання, а й за передачу даних і загальне "здоров'я" пристрою. Неправильний кабель, аксесуар або джерело живлення можуть прискорити знос акумулятора, пошкодити електроніку чи відкрити шлях до викрадення даних.

Що ніколи не підключати до USB-порту телефона

Підробні або несертифіковані кабелі

Дешеві no-name кабелі часто не мають захисту від стрибків напруги, екранування та коректного регулювання струму. Це загрожує перегрівом, коротким замиканням і навіть пожежею. Окремий ризик — "зловмисні" кабелі із прихованими чипами, здатними красти дані або встановлювати шкідливе ПЗ.

Використовуйте кабелі, сертифіковані виробником телефона (наприклад, MFi для iPhone) або перевірених брендів із відповідністю USB-IF. Пошкоджені й обтріпані кабелі одразу замінюйте.

Публічні зарядні станції

Підключення до чужого USB-порту може призвести до "juice jacking" — коли через кабель разом із живленням передаються шкідливі дані. Через це рекомендується уникати публічних USB-станцій. Безпечніша альтернатива — власний адаптер у звичайну розетку або повербанк.

Невідомі USB-накопичувачі та гаджети

Флешки та сумнівні аксесуари можуть містити шкідливе ПЗ або навіть спеціальні пристрої на кшталт "USB Killer", що подають небезпечну високу напругу й миттєво виводять електроніку з ладу. Правило просте: якщо ви не впевнені у походженні пристрою — не підключайте його.

Зовнішні жорсткі диски

Багато накопичувачів споживають більше енергії, ніж телефон здатен стабільно віддати: порт перегрівається, пришвидшується розряд, страждає пайка роз'єму. Додається і ризик зараження — через USB дані рухаються в обидва боки, а смартфон має менше рівнів захисту, ніж комп'ютер. Краще скористатися бездротовими дисками або хмарним сховищем.

Зарядні пристрої з вищою потужністю, ніж підтримує телефон

Хоча швидке заряджання поширене, воно працює в межах конкретних специфікацій. "Супершвидкі" несертифіковані зарядки можуть подавати нестабільну напругу, перегрівати порт і шкодити акумулятору. Використовуйте оригінальний адаптер або якісні сумісні аналоги з офіційною підтримкою стандартів вашого пристрою — і пам'ятайте, що стабільне "повільніше" заряджання часто корисніше для довготривалої місткості батареї.

Нагадаємо, після відмови від зарядних адаптерів виробники смартфонів зробили наступний крок — поступово прибирають із комплекту навіть USB-кабель. Першою серед великих брендів це рішення реалізувала Sony, випустивши модель Xperia 10 VII без кабелю в коробці.

Також ми писали, що колір USB-порту на пристрої може підказати його можливості, але не завжди є гарантією. Синій роз'єм зазвичай означає підтримку стандарту USB 3.x (SuperSpeed), який забезпечує значно вищу швидкість передавання даних, ніж застарілий USB 2.0. Проте це лише умовне маркування — частина виробників відмовляється від кольорового кодування.