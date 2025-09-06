Синій USB-порт — що означає і чим відрізняється від чорного

Синій USB-кабель. Фото: кадр з відео/YouTube

Синій колір USB-порту зазвичай означає стандарт USB 3.x (SuperSpeed) із помітно вищими швидкостями передавання даних порівняно з USB 2.0. Водночас це лише загальна домовленість: виробники не зобов'язані фарбувати порти, тож колір не завжди гарантує можливості.

Чому з'явився "синій" USB

Після дебюту USB у 1996 році порти здебільшого були чорними й слугували для підключення мишок та клавіатур. З 2008 року почали з'являтися сині гнізда як маркування USB 3.0: замість 480 Мбіт/с в USB 2.0 нова версія дала до 5 Гбіт/с (подальші ревізії — ще швидше). Також USB 3.0 додав повнодуплексний режим — дані можуть рухатися в обох напрямах одночасно, тоді як 2.0 працював напівдуплексно. Це прискорило копіювання великих файлів, резервні копії та роботу з "важкими" периферійними пристроями — тому сині порти часто виділяють на платах і ноутбуках із прицілом на продуктивність.

Що означає синій на різних пристроях

На більшості моделей ноутбуків синій — USB 3.x. У Dell це дотримують доволі послідовно, Lenovo іноді не фарбує порти взагалі, а HP може залишати чорний колір, додаючи маркування SS.

На ігрових ПК і материнських платах синій зазвичай відповідає USB 3.2 Gen 1 (колишній USB 3.0) у лінійках Asus ROG, MSI, Gigabyte. Водночас окремі сині роз'єми можуть мати додаткові функції на кшталт BIOS Flashback.

На ігрових консолях PlayStation сині порти вказують на швидші шини для зовнішніх накопичувачів та аксесуарів.

У док-станціях та хабах часто використовують синій для відрізнення USB 3.0 від "чорних" USB 2.0, але новіші моделі інколи переходять на бірюзовий/світло-синій для USB 3.1/3.2.

Підсумок простий: синій зазвичай означає SuperSpeed, але винятки трапляються. Apple взагалі не застосовує кольорове кодування, а геймерське й корпоративне залізо інколи підлаштовує кольори під фірмовий стиль. Тож синій порт, імовірно, швидший за чорний, та колір сам по собі не є гарантією.

