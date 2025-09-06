Синий USB-порт — что означает и чем отличается от черного

Синий USB-кабель. Фото: кадр из видео/YouTube

Синий цвет USB-порта обычно означает стандарт USB 3.x (SuperSpeed) с заметно более высокими скоростями передачи данных по сравнению с USB 2.0. В то же время это лишь общая договоренность: производители не обязаны красить порты, поэтому цвет не всегда гарантирует возможности.

Почему появился "синий" USB

После дебюта USB в 1996 году порты в основном были черными и служили для подключения мышек и клавиатур. С 2008 года начали появляться синие гнезда как маркировка USB 3.0: вместо 480 Мбит/с в USB 2.0 новая версия дала до 5 Гбит/с (дальнейшие ревизии — еще быстрее). Также USB 3.0 добавил полнодуплексный режим — данные могут двигаться в обоих направлениях одновременно, тогда как 2.0 работал полудуплексно. Это ускорило копирование больших файлов, резервные копии и работу с "тяжелыми" периферийными устройствами — поэтому синие порты часто выделяют на платах и ноутбуках с прицелом на производительность.

Что означает синий на разных устройствах

На большинстве моделей ноутбуков синий — USB 3.x. В Dell это соблюдают довольно последовательно, Lenovo иногда не красит порты вообще, а HP может оставлять черный цвет, добавляя маркировку SS.

На игровых ПК и материнских платах синий обычно соответствует USB 3.2 Gen 1 (бывший USB 3.0) в линейках Asus ROG, MSI, Gigabyte. В то же время отдельные синие разъемы могут иметь дополнительные функции вроде BIOS Flashback.

На игровых консолях PlayStation синие порты указывают на более быстрые шины для внешних накопителей и аксессуаров.

В док-станциях и хабах часто используют синий для отличия USB 3.0 от "черных" USB 2.0, но новые модели иногда переходят на бирюзовый/светло-синий для USB 3.1/3.2.

Итог прост: синий обычно означает SuperSpeed, но исключения случаются. Apple вообще не применяет цветовую кодировку, а геймерское и корпоративное железо иногда подстраивает цвета под фирменный стиль. Поэтому синий порт, вероятно, быстрее черного, но цвет сам по себе не является гарантией.

