Что можно подключить к телевизору — 5 способов использовать USB-порт

Подключение USB-устройства к телевизору. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные телевизоры имеют немало возможностей, к которым пользователи редко обращаются. USB-разъемы — одна из недооцененных частей: они открывают несколько сценариев, помогающих расширить функциональность и лучше использовать покупку.

Об этом пишет SlashGear.

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Подключение игровых контроллеров и периферии

Большой плоский экран вполне подходит для динамичных игр. Консоли вроде Xbox или PlayStation работают с телевизором, а контроллеры можно соединить через USB, когда беспроводной режим ведет себя нестабильно. Перед покупкой стоит проверить перечень совместимых аксессуаров на сайте производителя.

К ТВ также подключают другую периферию: проводные клавиатуры и мыши обычно совместимы с Google TV и Android TV, а проводные колонки могут стать простым путем улучшить звук и создать "домашний кинотеатр".

Воспроизведение медиа с флешки

USB полезен, когда хочется посмотреть загруженный на компьютер фильм на большом экране без буферизации. Достаточно скопировать видео или сериал на накопитель, отформатированный в FAT32 или NTFS, и подключить его к телевизору.

Обновление прошивки телевизора

Регулярные апдейты обеспечивают стабильность работы, совместимость с новыми устройствами и доступ к темам, функциям и настройкам. Алгоритм прост: на сайте производителя найдите раздел с прошивкой для конкретной модели, скачайте файл, скопируйте его на USB-накопитель в поддерживаемой файловой системе и вставьте в порт телевизора. После распознавания содержимого обновление стартует автоматически, если появится запрос — подтвердите доступ.

Запись прямых эфиров для просмотра позже

Современные ТВ позволяют не только смотреть телепрограммы в эфире, но и записывать их на USB-носитель, чтобы вернуться к просмотру в удобное время. Речь идет именно об эфирных трансляциях, а не о стриминговых сервисах. Например, на пультах некоторых Samsung есть кнопка "123", открывающая меню записи в режиме Live TV, у LG последовательность действий подобная. Запись можно остановить в любой момент — файл сохранится на подключенном накопителе.

Видеозвонки на большом экране

Превратить гостиную в переговорную поможет веб-камера с поддержкой plug-and-play. Подключите ее через USB Type-A к телевизору — и получите четкую картинку для работы или общения с родными в реальном времени на большой диагонали. В продаже есть немало доступных моделей с широкоугольным обзором, которые удобно закрепить на верхней рамке экрана.

Напомним, качество изображения на экране телевизора зависит не только от самой модели, но и от начальных настроек. Правильно подобранные параметры яркости, контраста и цвета способны превратить просмотр в настоящее удовольствие.

Также мы писали, что телевизоры остаются одной из самых дорогих категорий бытовой техники. Чтобы обезопасить их от скачков напряжения, специалисты советуют использовать сетевой фильтр.