Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии USB-порт на телевизоре — 5 функций, о которых вы могли не знать

USB-порт на телевизоре — 5 функций, о которых вы могли не знать

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 06:02
Что можно подключить к телевизору — 5 способов использовать USB-порт
Подключение USB-устройства к телевизору. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные телевизоры имеют немало возможностей, к которым пользователи редко обращаются. USB-разъемы — одна из недооцененных частей: они открывают несколько сценариев, помогающих расширить функциональность и лучше использовать покупку.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Подключение игровых контроллеров и периферии

Большой плоский экран вполне подходит для динамичных игр. Консоли вроде Xbox или PlayStation работают с телевизором, а контроллеры можно соединить через USB, когда беспроводной режим ведет себя нестабильно. Перед покупкой стоит проверить перечень совместимых аксессуаров на сайте производителя.

К ТВ также подключают другую периферию: проводные клавиатуры и мыши обычно совместимы с Google TV и Android TV, а проводные колонки могут стать простым путем улучшить звук и создать "домашний кинотеатр".

Воспроизведение медиа с флешки

USB полезен, когда хочется посмотреть загруженный на компьютер фильм на большом экране без буферизации. Достаточно скопировать видео или сериал на накопитель, отформатированный в FAT32 или NTFS, и подключить его к телевизору.

Обновление прошивки телевизора

Регулярные апдейты обеспечивают стабильность работы, совместимость с новыми устройствами и доступ к темам, функциям и настройкам. Алгоритм прост: на сайте производителя найдите раздел с прошивкой для конкретной модели, скачайте файл, скопируйте его на USB-накопитель в поддерживаемой файловой системе и вставьте в порт телевизора. После распознавания содержимого обновление стартует автоматически, если появится запрос — подтвердите доступ.

Запись прямых эфиров для просмотра позже

Современные ТВ позволяют не только смотреть телепрограммы в эфире, но и записывать их на USB-носитель, чтобы вернуться к просмотру в удобное время. Речь идет именно об эфирных трансляциях, а не о стриминговых сервисах. Например, на пультах некоторых Samsung есть кнопка "123", открывающая меню записи в режиме Live TV, у LG последовательность действий подобная. Запись можно остановить в любой момент — файл сохранится на подключенном накопителе.

Видеозвонки на большом экране

Превратить гостиную в переговорную поможет веб-камера с поддержкой plug-and-play. Подключите ее через USB Type-A к телевизору — и получите четкую картинку для работы или общения с родными в реальном времени на большой диагонали. В продаже есть немало доступных моделей с широкоугольным обзором, которые удобно закрепить на верхней рамке экрана.

Напомним, качество изображения на экране телевизора зависит не только от самой модели, но и от начальных настроек. Правильно подобранные параметры яркости, контраста и цвета способны превратить просмотр в настоящее удовольствие.

Также мы писали, что телевизоры остаются одной из самых дорогих категорий бытовой техники. Чтобы обезопасить их от скачков напряжения, специалисты советуют использовать сетевой фильтр.

гаджеты телевизор пользователи USB функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации