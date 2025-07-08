Як покращити зображення на телевізорі Samsung — 6 важливих налаштувань

Логотип Samsung на корпусі телевізора. Фото: Unsplash

Упевнений вигляд картинки на екрані залежить не лише від нових технологій, а й від правильного стартового налаштування. Кілька хвилин із пультом дають змогу розкрити повний потенціал навіть найдорожчого 4K-OLED телевізора від Samsung.

Про шість кроків до кращої якості зображення на телевізорах Samsung пише ZDNET.

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Вимкніть Eco Mode

Більшість телевізорів постачаються з увімкненим режимом енергоощадності, що знижує яскравість і контраст. Заощадити він допоможе лише кілька гривень на рік, зате помітно погіршить картинку. На пульті натисніть "шестерню" — "Усі налаштування" — "Загальні та конфіденційність" — "Живлення та енергоощадження" — "Енергозберігальна функція" і вимкніть параметр.

Вимкніть Brightness Optimization

Там само в меню "Живлення та енергоощадження" вимкніть оптимізацію яскравості. Датчики навколишнього освітлення часто помиляються, особливо в кімнатах із мінливим денним світлом, тому автоматичні корекції можуть лише зіпсувати кольори.

Оберіть режим перегляду фільмів

В "Усі налаштування" — "Режим зображення" знайдіть варіанти Movie, Cinema чи Filmmaker. Вони мінімізують штучну обробку та передають кольори так, як задумав режисер. Стандартний режим зазвичай "холодніший", а Dynamic або Sports спотворюють палітру, роблячи її неприродно яскравою.

Налаштуйте яскравість під контент

Для SDR-контенту відкрийте програму, не запускаючи ролик, і перейдіть в "Усі налаштування" — "Зображення" — "Розширені налаштування" — "Яскравість". Пересуньте повзунок до комфортного рівня.

Для HDR знайдіть відео з високим динамічним діапазоном (пошук "HDR video" у YouTube). Більшість глядачів вважають, що HDR має найкращий вигляд на максимальній яскравості, тоді як SDR потребує стриманіших значень.

Спробуйте різні рівні Local Dimming

В "Усі налаштування" — "Зображення" — "Розширені налаштування" — "Локальне затемнення" виберіть Low, Standard або High. Мінімальний рівень зменшує "ореоли" біля яскравих об'єктів, але приглушує світлі ділянки. На більшості моделей Samsung режим High дає найвиразніші блискучі акценти без надмірного сяйва навколо.

Вимкніть Motion Smoothing, якщо любите "кінематограф"

За замовчуванням функція Motion Smoothing (у Samsung — Picture Clarity/Auto Motion Plus) додає проміжні кадри до відео з 24 FPS, аби зменшити змазування. Це доречно для спорту чи ігор, але фільмам надає "мильного" ефекту. В "Усі налаштування" — "Зображення" — "Розширені налаштування" — "Чіткість зображення" вимкніть опцію повністю або відрегулюйте повзунки Blur Reduction і Judder Reduction на свій смак.

Нагадаємо, старт Galaxy S25 Edge не виправдав очікувань — продажі не демонструють прориву, а попередні помилки Samsung змушують уважніше придивлятися до кожного нового релізу компанії. Вона за свій шлях неодноразово помилялася.

Також ми писали, що одне з найпоширеніших місць для телевізора може прискорити його зношення. Попри зручність, розташування техніки в цьому місці фахівці вважають вкрай невдалим.