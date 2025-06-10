Де не можна ставити телевізор — помилка, яка скорочує його життя

Телевізор у кімнаті. Фото: Unsplash

Більшість власників телевізорів упевнені, що пристрій можна розмістити будь-де — на тумбі, комоді чи підвісити на стіну. Та фахівці застерігають: одне місце, яке здається цілком практичним, насправді здатне суттєво скоротити строк служби дорогої техніки.

Про це пише ITsider.

Реклама

Читайте також:

Чому тепло — головний ворог сучасних екранів

Найбільшу загрозу становить встановлення телевізора просто над радіатором або впритул до джерел обігріву.

Сучасні LED-, LCD- та OLED-моделі дуже чутливі до підвищених температур: усередині корпусу електроніка й так виділяє чимало тепла, яке виводиться через вентиляційні отвори. Якщо ж під приладом працює гаряча батарея, тепле повітря підіймається й перешкоджає природному охолодженню. У результаті температура всередині різко зростає, створюючи критичне навантаження на компоненти.

Наслідки можуть бути фатальними — від появи плям на матриці й зниження ресурсу до повного виходу з ладу блоку живлення.

Нагадаємо, екрани телевізорів і моніторів мають властивість швидко вкриватися пилом та слідами від пальців, і для їх очищення важливо дотримуватись правильних методів. Більшість користувачів роблять це неправильно, що може пошкодити поверхню екрана або навіть вплинути на якість зображення.

Також ми писали, що сучасні телевізори — це вже не просто приймачі телесигналу, а повноцінні мультимедійні хаби. Один із найменш помітних, але дуже корисних елементів — USB-порти. Багато хто їх ігнорує, хоча вони дають змогу підключати флешки з фільмами, заряджати смартфони чи використовувати додаткові пристрої.