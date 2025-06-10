Где нельзя ставить телевизор — ошибка, которая сокращает его жизнь

Телевизор в комнате. Фото: Unsplash

Большинство владельцев телевизоров уверены, что устройство можно разместить где угодно — на тумбе, комоде или подвесить на стену. Но специалисты предостерегают: одно место, которое кажется вполне практичным, на самом деле способно существенно сократить срок службы дорогостоящей техники.

Об этом пишет ITsider.

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Почему тепло — главный враг современных экранов

Наибольшую угрозу представляет установка телевизора прямо над радиатором или вплотную к источникам обогрева.

Современные LED-, LCD- и OLED-модели очень чувствительны к повышенным температурам: внутри корпуса электроника и так выделяет немало тепла, которое выводится через вентиляционные отверстия. Если под прибором работает горячая батарея, теплый воздух поднимается и препятствует естественному охлаждению. В результате температура внутри резко возрастает, создавая критическую нагрузку на компоненты.

Последствия могут быть фатальными — от появления пятен на матрице и снижения ресурса до полного выхода из строя блока питания.

Напомним, экраны телевизоров и мониторов имеют свойство быстро покрываться пылью и следами от пальцев, и для их очистки важно придерживаться правильных методов. Большинство пользователей делают это неправильно, что может повредить поверхность экрана или даже повлиять на качество изображения.

Также мы писали, что современные телевизоры — это уже не просто приемники телесигнала, а полноценные мультимедийные хабы. Один из наименее заметных, но очень полезных элементов — USB-порты. Многие их игнорируют, хотя они позволяют подключать флешки с фильмами, заряжать смартфоны или использовать дополнительные устройства.