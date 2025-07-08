Как улучшить изображение на телевизоре Samsung — 6 важных настроек

Логотип Samsung на корпусе телевизора. Фото: Unsplash

Уверенный вид картинки на экране зависит не только от новых технологий, но и от правильной стартовой настройки. Несколько минут с пультом позволяют раскрыть полный потенциал даже самого дорогого 4K-OLED телевизора от Samsung.

О шести шагах к лучшему качеству изображения на телевизорах Samsung пишет ZDNET.

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Отключите Eco Mode

Большинство телевизоров поставляются с включенным режимом энергосбережения, снижающим яркость и контраст. Сэкономить он поможет лишь несколько гривен в год, зато заметно ухудшит картинку. На пульте нажмите "шестеренку" — "Все настройки" — "Общие и конфиденциальность" — "Питание и энергосбережение" — "Энергосберегающая функция" и отключите параметр.

Отключите Brightness Optimization

Там же в меню "Питание и энергосбережение" отключите оптимизацию яркости. Датчики окружающего освещения часто ошибаются, особенно в комнатах с изменчивым дневным светом, поэтому автоматические коррекции могут только испортить цвета.

Выберите режим просмотра фильмов

В "Все настройки" — "Режим изображения" найдите варианты Movie, Cinema или Filmmaker. Они минимизируют искусственную обработку и передают цвета так, как задумал режиссер. Стандартный режим обычно "холоднее", а Dynamic или Sports искажают палитру, делая ее неестественно яркой.

Настройте яркость под контент

Для SDR-контента откройте программу, не запуская ролик, и перейдите в "Все настройки" — "Изображение" — "Расширенные настройки" — "Яркость". Передвиньте ползунок до комфортного уровня.

Для HDR найдите видео с высоким динамическим диапазоном (поиск "HDR video" в YouTube). Большинство зрителей считают, что HDR лучше всего выглядит на максимальной яркости, тогда как SDR требует более сдержанных значений.

Попробуйте разные уровни Local Dimming

В "Все настройки" — "Изображение" — "Расширенные настройки" — "Локальное затемнение" выберите Low, Standard или High. Минимальный уровень уменьшает "ореолы" возле ярких объектов, но приглушает светлые участки. На большинстве моделей Samsung режим High дает самые выразительные блестящие акценты без чрезмерного сияния вокруг.

Отключите Motion Smoothing, если любите "кинематограф"

По умолчанию функция Motion Smoothing (в Samsung — Picture Clarity/Auto Motion Plus) добавляет промежуточные кадры к видео с 24 FPS, чтобы уменьшить смазывание. Это уместно для спорта или игр, но фильмам придает "мыльного" эффекта. В "Все настройки" — "Изображение" — "Расширенные настройки" — "Четкость изображения" выключите опцию полностью или отрегулируйте ползунки Blur Reduction и Judder Reduction на свой вкус.

Напомним, старт Galaxy S25 Edge не оправдал ожиданий — продажи не демонстрируют прорыва, а предыдущие ошибки Samsung заставляют внимательнее присматриваться к каждому новому релизу компании. Она за свой путь неоднократно ошибалась.

Также мы писали, что одно из самых распространенных мест для телевизора может ускорить его износ. Несмотря на удобство, расположение техники в этом месте специалисты считают крайне неудачным.