Захист телевізора від перепадів напруги — як правильно обрати мережевий фільтр

Телевізор. Фото: Unsplash

Сучасні телевізори, хоч і стали доступнішими, та досі лишаються вагомою інвестицією. Захистити їх від раптових стрибків напруги найпростіше за допомогою мережевого фільтра, а не звичайного подовжувача.

Про це пише SlashGear.

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Навіщо телевізору мережевий фільтр

Телевізор так само вразливий до коливань напруги, як ноутбук чи ігрова консоль. Різкі сплески можуть виникати через грози, аварійні відключення, несправну проводку або ввімкнення потужної техніки (холодильника, кондиціонера). Навіть незначні, але регулярні коливання поступово "підточують" компоненти — цей процес інколи називають "електронною іржею". Мережевий фільтр відводить надлишкову енергію у заземлення, тож ризик дорогого ламання істотно менший.

Варто пам'ятати, що жоден побутовий фільтр не витримає прямого удару блискавки з напругою в мільярд вольтів. Під час грози безпечніше вимкнути телевізор разом із самим фільтром з розетки.

Щоб вибрати надійний мережевий фільтр для телевізора, варто звернути увагу на такі показники:

сертифікація UL 1449 — позначка свідчить, що пристрій пройшов реальні випробування на стійкість до стрибків напруги;

місткість поглинання енергії (joule rating) — для телевізора бажано ≥ 1000 Дж: чим більший показник, тим більше "запасу міцності";

напруга спрацьовування (clamping voltage) — чим нижчий поріг, тим раніше фільтр "уріже" надлишок. Оптимально — 400 В або менше;

час реакції — ідеально, коли пристрій спрацьовує за 1 нс чи швидше, адже мікросекундної затримки може бути достатньо для пошкодження чутливої електроніки.

Узгодивши ці параметри з власним бюджетом, ви зробите простий, але ефективний крок, який захистить домашній кінотеатр від передчасного ремонту чи заміни.

Нагадаємо, багато хто вважає, що телевізор можна встановити будь-де — аби було зручно. Проте експерти попереджають: деякі популярні локації не тільки шкодять зображенню, а й значно скорочують термін служби пристрою.

Також ми писали, що на початку 2000-х плазмові телевізори втілювали мрію про домашній кінозал. Великі екрани, яскраві кольори, глибокий чорний — усе це здавалося революцією. Але вже за кілька років технологія зникла з ринку, залишивши лише теплі спогади.