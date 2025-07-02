Защита телевизора от перепадов напряжения — как правильно выбрать сетевой фильтр

Телевизор. Фото: Unsplash

Современные телевизоры, хоть и стали доступнее, но до сих пор остаются весомой инвестицией. Защитить их от внезапных скачков напряжения проще всего с помощью сетевого фильтра, а не обычного удлинителя.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Зачем телевизору сетевой фильтр

Телевизор так же уязвим к колебаниям напряжения, как ноутбук или игровая консоль. Резкие всплески могут возникать из-за грозы, аварийных отключений, неисправной проводки или включения мощной техники (холодильника, кондиционера). Даже незначительные, но регулярные колебания постепенно "подтачивают" компоненты — этот процесс иногда называют "электронной ржавчиной". Сетевой фильтр отводит избыточную энергию в заземление, поэтому риск дорогостоящей поломки существенно меньше.

Стоит помнить, что ни один бытовой фильтр не выдержит прямого удара молнии с напряжением в миллиард вольт. Во время грозы безопаснее выключить телевизор вместе с самим фильтром из розетки.

Чтобы выбрать надежный сетевой фильтр для телевизора, стоит обратить внимание на такие показатели:

сертификация UL 1449 — отметка свидетельствует, что устройство прошло реальные испытания на устойчивость к скачкам напряжения;

емкость поглощения энергии (joule rating) — для телевизора желательно ≥ 1000 Дж: чем больше показатель, тем больше "запаса прочности";

напряжение срабатывания (clamping voltage) — чем ниже порог, тем раньше фильтр "урежет" избыток. Оптимально — 400 В или меньше;

время реакции — идеально, когда устройство срабатывает за 1 нс или быстрее, ведь микросекундной задержки может быть достаточно для повреждения чувствительной электроники.

Согласовав эти параметры с собственным бюджетом, вы сделаете простой, но эффективный шаг, который защитит домашний кинотеатр от преждевременного ремонта или замены.

Напомним, многие считают, что телевизор можно установить где угодно — лишь бы было удобно. Однако эксперты предупреждают: некоторые популярные локации не только вредят изображению, но и значительно сокращают срок службы устройства.

Также мы писали, что в начале 2000-х плазменные телевизоры воплощали мечту о домашнем кинозале. Большие экраны, яркие цвета, глубокий черный — все это казалось революцией. Но уже через несколько лет технология исчезла с рынка, оставив лишь теплые воспоминания.