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Головна Технології USB-порт на телевізорі — 5 функцій, про які ви могли не знати

USB-порт на телевізорі — 5 функцій, про які ви могли не знати

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 06:02
Що можна під'єднати до телевізора — 5 способів використовувати USB-порт
Під'єднання USB-пристрою до телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні телевізори мають чимало можливостей, до яких користувачі рідко звертаються. USB-роз'єми — одна з недооцінених частин: вони відкривають кілька сценаріїв, що допомагають розширити функціональність і краще використати покупку.

Про це пише SlashGear.

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Під'єднання ігрових контролерів і периферії

Великий плаский екран цілком підходить для динамічних ігор. Консолі на кшталт Xbox чи PlayStation працюють із телевізором, а контролери можна з'єднати через USB, коли бездротовий режим поводиться нестабільно. Перед покупкою варто перевірити перелік сумісних аксесуарів на сайті виробника.

До ТВ також під'єднують іншу периферію: дротові клавіатури та миші зазвичай сумісні з Google TV та Android TV, а дротові колонки можуть стати простим шляхом покращити звук і створити "домашній кінотеатр".

Відтворення медіа з флешки

USB корисний, коли хочеться подивитися завантажений на комп'ютер фільм на великому екрані без буферизації. Достатньо скопіювати відео чи серіал на накопичувач, відформатований у FAT32 або NTFS, і під'єднати його до телевізора.

Оновлення прошивки телевізора

Регулярні апдейти забезпечують стабільність роботи, сумісність з новими пристроями та доступ до тем, функцій і налаштувань. Алгоритм простий: на сайті виробника знайдіть розділ із прошивкою для конкретної моделі, завантажте файл, скопіюйте його на USB-накопичувач у підтримуваній файловій системі та вставте в порт телевізора. Після розпізнавання вмісту оновлення стартує автоматично, якщо з'явиться запит — підтвердьте доступ.

Запис прямих ефірів для перегляду пізніше

Сучасні ТВ дозволяють не лише дивитися телепрограми в ефірі, а й записувати їх на USB-носій, щоб повернутися до перегляду зручного часу. Йдеться саме про ефірні трансляції, а не про стримінгові сервіси. Наприклад, на пультах деяких Samsung є кнопка "123", що відкриває меню запису у режимі Live TV, у LG послідовність дій подібна. Запис можна зупинити будь-коли — файл збережеться на під'єднаному накопичувачі.

Відеодзвінки на великому екрані

Перетворити вітальню на переговорну допоможе вебкамера з підтримкою plug-and-play. Під'єднайте її через USB Type-A до телевізора — і отримаєте чітку картинку для роботи чи спілкування з рідними у реальному часі на великій діагоналі. У продажу є чимало доступних моделей зі ширококутним оглядом, які зручно закріпити на верхній рамці екрана.

Нагадаємо, якість зображення на екрані телевізора залежить не тільки від самої моделі, а й від початкових налаштувань. Правильно підібрані параметри яскравості, контрасту й кольору здатні перетворити перегляд на справжнє задоволення.

Також ми писали, що телевізори залишаються однією з найдорожчих категорій побутової техніки. Щоб убезпечити їх від стрибків напруги, фахівці радять використовувати мережевий фільтр.

гаджети телевізор користувачі USB функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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