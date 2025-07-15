Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Не просто символ — что означает молния на USB-кабеле

Не просто символ — что означает молния на USB-кабеле

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:12
Пометка молнии на USB-кабеле — что нужно знать о ней
USB-кабель с молнией. Фото: кадр из видео/YouTube

Универсальный стандарт USB за три десятилетия получил столько версий, что выбор "правильного" кабеля превратился в головоломку. Молниеносный символ на коннекторе — подсказка, которая поможет не ошибиться со скоростью и возможностями подключения.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Что означает молния на USB-кабелях

USB-C постепенно стал доминировать на обоих концах кабеля, упрощая жизнь пользователям. Однако среди качественных современных кабелей встречаются модели с логотипом молнии — это признак того, что перед вами кабель Thunderbolt, совместимый с USB-C. Цифра возле символа показывает поколение стандарта и максимальную скорость.

До 2015 года Thunderbolt использовал разъем Mini DisplayPort, а начиная с Thunderbolt 3, перешел на USB-C. Актуальная версия, Thunderbolt 5, обеспечивает 80 Гбит/с в двух направлениях, а в режиме Bandwidth Boost — 120 Гбит/с в отдаче и 40 Гбит/с в приеме. Стандарт также предлагает 64 Гбит/с линий PCI Express и сетевые возможности той же скорости.

Для обычных пользователей очевидное преимущество Thunderbolt 5 — дешевое и быстрое расширение памяти. Например, владельцы Mac mini могут добавить внешний SSD с пропускной способностью, близкой к внутреннему накопителю, избежав дорогостоящей заводской модернизации.

Напомним, USB-флешки могут заметно нагреваться при передаче данных — это нормально, ведь вся работа происходит внутри микросхемы без подвижных частей. Однако чрезмерное тепло иногда сигнализирует о технических сбоях или некачественном накопителе.

Также мы писали, что для быстрой передачи файлов между устройствами удобнее всего воспользоваться USB-носителем. Но, выбирая дешевые модели, стоит помнить, что вместо помощи они могут создать немало проблем.

технологии USB разъем кабель Thunderbolt
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации