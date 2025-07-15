Пометка молнии на USB-кабеле — что нужно знать о ней

USB-кабель с молнией. Фото: кадр из видео/YouTube

Универсальный стандарт USB за три десятилетия получил столько версий, что выбор "правильного" кабеля превратился в головоломку. Молниеносный символ на коннекторе — подсказка, которая поможет не ошибиться со скоростью и возможностями подключения.

Об этом пишет SlashGear.

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USB-C постепенно стал доминировать на обоих концах кабеля, упрощая жизнь пользователям. Однако среди качественных современных кабелей встречаются модели с логотипом молнии — это признак того, что перед вами кабель Thunderbolt, совместимый с USB-C. Цифра возле символа показывает поколение стандарта и максимальную скорость.

До 2015 года Thunderbolt использовал разъем Mini DisplayPort, а начиная с Thunderbolt 3, перешел на USB-C. Актуальная версия, Thunderbolt 5, обеспечивает 80 Гбит/с в двух направлениях, а в режиме Bandwidth Boost — 120 Гбит/с в отдаче и 40 Гбит/с в приеме. Стандарт также предлагает 64 Гбит/с линий PCI Express и сетевые возможности той же скорости.

Для обычных пользователей очевидное преимущество Thunderbolt 5 — дешевое и быстрое расширение памяти. Например, владельцы Mac mini могут добавить внешний SSD с пропускной способностью, близкой к внутреннему накопителю, избежав дорогостоящей заводской модернизации.

Напомним, USB-флешки могут заметно нагреваться при передаче данных — это нормально, ведь вся работа происходит внутри микросхемы без подвижных частей. Однако чрезмерное тепло иногда сигнализирует о технических сбоях или некачественном накопителе.

Также мы писали, что для быстрой передачи файлов между устройствами удобнее всего воспользоваться USB-носителем. Но, выбирая дешевые модели, стоит помнить, что вместо помощи они могут создать немало проблем.