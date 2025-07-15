Позначка блискавки на USB-кабелі — що потрібно знати про неї

USB-кабель з блискавкою. Фото: кадр з відео/YouTube

Універсальний стандарт USB за три десятиліття отримав стільки версій, що вибір "правильного" кабелю перетворився на головоломку. Блискавичний символ на конекторі — підказка, яка допоможе не помилитися зі швидкістю та можливостями підключення.

Про це пише SlashGear.

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USB-C поступово став домінувати на обох кінцях кабелю, спрощуючи життя користувачам. Проте серед якісних сучасних кабелів трапляються моделі з логотипом блискавки — це ознака того, що перед вами кабель Thunderbolt, сумісний із USB-C. Цифра біля символу показує покоління стандарту та максимальну швидкість.

До 2015 року Thunderbolt використовував роз'єм Mini DisplayPort, а починаючи з Thunderbolt 3, перейшов на USB-C. Актуальна версія, Thunderbolt 5, забезпечує 80 Гбіт/с у двох напрямках, а в режимі Bandwidth Boost — 120 Гбіт/с у віддачі та 40 Гбіт/с у прийманні. Стандарт також пропонує 64 Гбіт/с ліній PCI Express та мережеві можливості тієї ж швидкості.

Для звичайних користувачів очевидна перевага Thunderbolt 5 — дешеве й швидке розширення пам'яті. Наприклад, власники Mac mini можуть додати зовнішній SSD із пропускною здатністю, близькою до внутрішнього накопичувача, уникнувши дорогої заводської модернізації.

Нагадаємо, USB-флешки можуть помітно нагріватися під час передавання даних — це нормально, адже вся робота відбувається всередині мікросхеми без жодних рухомих частин. Проте надмірне тепло іноді сигналізує про технічні збої або неякісний накопичувач.

Також ми писали, що для швидкої передачі файлів між пристроями найзручніше скористатися USB-носієм. Але, обираючи дешеві моделі, варто пам'ятати, що замість допомоги вони можуть створити чимало проблем.