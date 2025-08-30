Видео
Почему стоит прекратить тратить деньги на позолоченные кабели

Почему стоит прекратить тратить деньги на позолоченные кабели

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 16:32
Позолоченные HDMI и DisplayPort-кабели — почему не стоит переплачивать
HDMI-кабель с позолоченным штекером. Фото: XDA

Глаз цепляется за "премиальные" HDMI и DisplayPort-кабели с позолотой — обещания лучшей картинки и надежности звучат убедительно. Однако позолота на коннекторе это не всегда та характеристика, на которую стоит обращать внимание.

Об этом пишет XDA-Developers.

Читайте также:

Почему "золото" на коннекторах кабеля не решающее

Маркировка вроде HDMI 2.1 или DisplayPort 1.4 определяет пропускную способность и реальные возможности кабеля. Если параметры соответствуют вашему сценарию (например, 4K/120 Гц), картинки "лучше отличной" позолота не сделает. Коннекторы могут быть никелированные или луженые — это не влияет на передачу данных.

Золотое покрытие имеет другую цель — оно устойчивее к коррозии и окислению. Такое преимущество уместно во влажных, агрессивных средах (производство, морские условия, уличные инсталляции). В квартире или офисе эти риски минимальны, так что переплачивать нет смысла.

Часто "премиальные" кабели имеют позолоту только на внешней оболочке штекера, которая не участвует в передаче сигнала. Сами контакты редко покрывают золотом, а сочетание разных металлов теоретически может вызвать гальваническую коррозию (в быту эффект мизерный, но это еще один аргумент против маркетингового "апгрейда"). К тому же слой позолоты обычно тонкий и со временем изнашивается.

Поэтому выбирая кабель, ориентируйтесь на стандарт (HDMI/DP и их версии), нужную длину и наличие сертификации. Недорогой, но сертифицированный кабель будет работать так же как "позолоченный" в несколько раз дороже. Цифровому сигналу не нужны "драгоценности" — ему нужно соответствие спецификации.

Напомним, универсальный стандарт USB за три десятилетия разросся настолько, что даже опытные пользователи теряются среди его версий и маркировок. Казалось бы, все кабели одинаковы, однако от символов на коннекторе зависит и скорость передачи данных, и поддержка зарядки.

Также мы писали, что USB-кабели стали обыденным аксессуаром, который сопровождает практически каждый гаджет. Но даже в такой простой детали есть нюансы: длина кабеля влияет на эффективность.

гаджеты технологии золото USB HDMI кабель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
