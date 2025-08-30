Позолочені HDMI та DisplayPort-кабелі — чому не варто переплачувати

HDMI-кабель з позолоченим штекером. Фото: XDA

Око чіпляється за "преміальні" HDMI та DisplayPort-кабелі з позолотою — обіцянки кращої картинки й надійності звучать переконливо. Проте позолота на конекторі — це не завжди та характеристика, на яку варто звертати увагу.

Про це пише XDA-Developers.

Чому "золото" на конекторах кабелю не вирішальне

Маркування на кшталт HDMI 2.1 чи DisplayPort 1.4 визначає пропускну здатність і реальні можливості кабелю. Якщо параметри відповідають вашому сценарію (наприклад, 4K/120 Гц), картинки "кращої за відмінну" позолота не зробить. Конектори можуть бути нікельовані чи луджені — це не впливає на передачу даних.

Золоте покриття має іншу мету — воно стійкіше до корозії та окиснення. Така перевага доречна у вологих, агресивних середовищах (виробництво, морські умови, вуличні інсталяції). У квартирі чи офісі ці ризики мінімальні, тож переплачувати немає сенсу.

Часто "преміальні" кабелі мають позолоту лише на зовнішній оболонці штекера, що не бере участі у передачі сигналу. Самі контакти рідко покривають золотом, а поєднання різних металів теоретично може спричинити гальванічну корозію (у побуті ефект мізерний, але це ще один аргумент проти маркетингового "апгрейду"). До того ж шар позолоти зазвичай тонкий і з часом зношується.

Тому обираючи кабель, орієнтуйтеся на стандарт (HDMI/DP та їх версії), потрібну довжину та наявність сертифікації. Недорогий, але сертифікований кабель працюватиме так само як "позолочений" у кілька разів дорожчий. Цифровому сигналу не потрібні "коштовності" — йому потрібна відповідність специфікації.

