Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому варто припинити витрачати гроші на позолочені кабелі

Чому варто припинити витрачати гроші на позолочені кабелі

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 16:32
Позолочені HDMI та DisplayPort-кабелі — чому не варто переплачувати
HDMI-кабель з позолоченим штекером. Фото: XDA

Око чіпляється за "преміальні" HDMI та DisplayPort-кабелі з позолотою — обіцянки кращої картинки й надійності звучать переконливо. Проте позолота на конекторі — це не завжди та характеристика, на яку варто звертати увагу.

Про це пише XDA-Developers.

Реклама
Читайте також:

Чому "золото" на конекторах кабелю не вирішальне

Маркування на кшталт HDMI 2.1 чи DisplayPort 1.4 визначає пропускну здатність і реальні можливості кабелю. Якщо параметри відповідають вашому сценарію (наприклад, 4K/120 Гц), картинки "кращої за відмінну" позолота не зробить. Конектори можуть бути нікельовані чи луджені — це не впливає на передачу даних.

Золоте покриття має іншу мету — воно стійкіше до корозії та окиснення. Така перевага доречна у вологих, агресивних середовищах (виробництво, морські умови, вуличні інсталяції). У квартирі чи офісі ці ризики мінімальні, тож переплачувати немає сенсу.

Часто "преміальні" кабелі мають позолоту лише на зовнішній оболонці штекера, що не бере участі у передачі сигналу. Самі контакти рідко покривають золотом, а поєднання різних металів теоретично може спричинити гальванічну корозію (у побуті ефект мізерний, але це ще один аргумент проти маркетингового "апгрейду"). До того ж шар позолоти зазвичай тонкий і з часом зношується.

Тому обираючи кабель, орієнтуйтеся на стандарт (HDMI/DP та їх версії), потрібну довжину та наявність сертифікації. Недорогий, але сертифікований кабель працюватиме так само як "позолочений" у кілька разів дорожчий. Цифровому сигналу не потрібні "коштовності" — йому потрібна відповідність специфікації.

Нагадаємо, універсальний стандарт USB за три десятиліття розрісся настільки, що навіть досвідчені користувачі губляться серед його версій і маркувань. Здавалося б, усі кабелі однакові, проте від символів на конекторі залежить і швидкість передавання даних, і підтримка заряджання.

Також ми писали, що USB-кабелі стали буденним аксесуаром, який супроводжує практично кожен гаджет. Але навіть у такій простій деталі є нюанси: довжина кабелю впливає на ефективність.

гаджети технології золото USB HDMI кабель
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації