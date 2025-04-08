Новий стандарт GPMI — китайці знайшли, чим замінити HDMI та DisplayPort

Роз'єм HDMI. Фото: Unsplash

Альянс Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, до якого входять понад 50 китайських компаній, представив свій новий провідний стандарт під назвою General Purpose Media Interface (GPMI). Його розроблено, аби спростити підключення пристроїв і забезпечити достатній обсяг даних для 8K-контенту, а також подачу живлення однією й тією ж кабельною лінією. За даними HKEPC, існує дві версії GPMI: Type-B із власним роз'ємом та Type-C, сумісний зі стандартом USB-C.

Про це пише Tom's Hardware.

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Що відомо про новий стандарт GPMI, який може замінити HDMI

Завдяки тому, що 8K-картинка має вчетверо більше пікселів, ніж 4K, і в 16 разів більше, ніж 1080p, новий стандарт покликаний передавати набагато більший потік даних у порівнянні з наявними рішеннями.

Звісно, на пропускну здатність впливають і такі параметри, як глибина кольору та частота оновлення. Для роз'єму GPMI Type-C виробник декларує швидкість до 96 Гбіт/с і потужність у 240 Вт. Це більш ніж удвічі перевищує пропускну здатність USB4 чи Thunderbolt 4 (40 Гбіт/с), хоча максимальна подача живлення приблизно відповідає актуальному стандарту USB Type-C з розширеним діапазоном потужності (EPR).

Натомість GPMI Type-B перевершує всі інші кабелі, пропонуючи до 192 Гбіт/с пропускної здатності та можливість живлення потужністю 480 Вт. Хоча цього поки не вистачить, щоб живити потужну RTX 5090 на стаціонарному ПК через один кабель, показники все ж достатні для роботи багатьох ігрових ноутбуків із дискретною графікою високого класу. Це спрощує робоче місце — достатньо єдиного підключення для передачі даних і живлення.

Крім того, за допомогою GPMI можна використовувати єдиний пульт для кількох пристроїв, оскільки стандарт підтримує універсальну систему керування на кшталт HDMI-CEC.

Нині єдиними поширеними відеороз’ємами, що забезпечують і передачу зображення, і живлення, залишаються USB Type-C (Alt DP/Alt HDMI) та Thunderbolt. Але зазвичай це обмежується лише моніторами, тоді як переважна більшість телевізорів дотримується HDMI. Якщо ж GPMI стане масовим, можна буде суттєво спростити підключення ТВ та потокових пристроїв, обмежившись одним кабелем замість кількох.

Нагадаємо, Android-пристрої здатні записувати те, що відбувається на екрані. Нещодавно розробники розширили цю можливість, додавши функцію запису з зовнішнього монітора, під'єднаного кабелем HDMI.

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