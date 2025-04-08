Новый стандарт GPMI — китайцы нашли, чем заменить HDMI и DisplayPort

Разъем HDMI. Фото: Unsplash

Альянс Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, в который входят более 50 китайских компаний, представил свой новый ведущий стандарт под названием General Purpose Media Interface (GPMI). Он разработан, чтобы упростить подключение устройств и обеспечить достаточный объем данных для 8K-контента, а также подачу питания по одной и той же кабельной линии. По данным HKEPC, существует две версии GPMI: Type-B с собственным разъемом и Type-C, совместимый со стандартом USB-C.

Об этом пишет Tom's Hardware.

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Благодаря тому, что 8K-картинка имеет в четыре раза больше пикселей, чем 4K, и в 16 раз больше, чем 1080p, новый стандарт призван передавать гораздо больший поток данных по сравнению с существующими решениями.

Конечно, на пропускную способность влияют и такие параметры, как глубина цвета и частота обновления. Для разъема GPMI Type-C производитель декларирует скорость до 96 Гбит/с и мощность в 240 Вт. Это более чем вдвое превышает пропускную способность USB4 или Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), хотя максимальная подача питания примерно соответствует актуальному стандарту USB Type-C с расширенным диапазоном мощности (EPR).

Зато GPMI Type-B превосходит все остальные кабели, предлагая до 192 Гбит/с пропускной способности и возможность питания мощностью 480 Вт. Хотя этого пока не хватит, чтобы запитать мощную RTX 5090 на стационарном ПК через один кабель, показатели все же достаточны для работы многих игровых ноутбуков с дискретной графикой высокого класса. Это упрощает рабочее место — достаточно единственного подключения для передачи данных и питания.

Кроме того, с помощью GPMI можно использовать единый пульт для нескольких устройств, поскольку стандарт поддерживает универсальную систему управления вроде HDMI-CEC.

Сейчас единственными распространенными видеоразъемами, обеспечивающими и передачу изображения, и питание, остаются USB Type-C (Alt DP/Alt HDMI) и Thunderbolt. Но обычно это ограничивается только мониторами, тогда как подавляющее большинство телевизоров придерживается HDMI. Если же GPMI станет массовым, можно будет существенно упростить подключение ТВ и потоковых устройств, ограничившись одним кабелем вместо нескольких.

Напомним, Android-устройства способны записывать происходящее на экране. Недавно разработчики расширили эту возможность, добавив функцию записи с внешнего монитора, подключенного кабелем HDMI.

Также мы писали, что современные телевизоры давно превратились в настоящие мультимедийные центры. Одним из их полезных элементов являются USB-порты, на которые вы могли даже не обращать внимания.