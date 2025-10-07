Відео
Головна Технології Виробники почали прибирати USB-кабелі з коробок — що відомо

Виробники почали прибирати USB-кабелі з коробок — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 10:36
Смартфони без кабелю — виробники почали прибирати USB із коробок
Комплект смартфона Apple iPhone 12 Pro з кабелем для зарядки. Фото: Unsplash

Після відмови від зарядних блоків індустрія смартфонів переходить до наступного кроку — вилучення USB-кабелю з коробки, як це вже зроблено в Sony Xperia 10 VII. Компанії пояснюють це зменшенням електронних відходів і економією, а користувачам радять заздалегідь подбати про якісні сертифіковані кабелі.

Про це пише Android Headlines.

Читайте також:

Чому це відбувається

Пакування смартфонів стає "легшим": після багаторічної "звички" купувати зарядні адаптери окремо виробники придивляються до наступного елемента — кабелю. Те, що почалося зі скасування комплектних зарядок в Apple, тепер поширюється й на кабелі: ще один крок до максимально спрощеної комплектації.

Поки що це не глобальний стандарт, але тенденція посилюється. Нещодавній допис на Reddit звернув увагу на те, що новий Sony Xperia 10 VII постачається без зарядного блока і без кабелю.

Комплект Sony Xperia 10 VII
Комплект смартфона Sony Xperia 10 VII без кабеля зарядки. Фото: Android Headlines

Хоча Sony — не найбільший гравець, ринок часто підхоплює подібні рішення, якщо вони логічні й вигідні. Подібні зміни вже відбуваються й в інших категоріях: наприклад, Apple відмовилася від комплектних кабелів для останніх AirPods.

Виробники називають дві ключові причини — сталий розвиток та фінансові міркування.

Екологічний аргумент простий: у більшості користувачів уже є кілька USB-C кабелів, тому відмова від ще одного екземпляра економить ресурси й скорочує e-waste (хай кабелі й менше впливають на відходи, ніж зарядні блоки). Менші коробки означають і вищу щільність на палетах, отже, менші викиди під час транспортування.

Економічний мотив не менш вагомий. Один USB-C кабель коштує недорого, але виключення його з мільйонів коробок дає виробникам економію у десятки мільйонів доларів у масштабі. До того ж це відкриває новий дохідний потік: покупці частіше обиратимуть дорогі фірмові або сертифіковані аксесуари окремо.

Загальна думка проста: як колись із зарядкою, так із часом із коробок зникне і кабель. Для більшості це дрібниця — у багатьох уже є "шухляда кабелів". Але для виробників це вагомий крок, де потрібно поєднати екологічні меседжі, логістичну ефективність і доходи від аксесуарів. Користувачам варто проінвентаризувати наявні кабелі та віддавати перевагу перевіреним, сертифікованим брендам під час нових покупок.

Нагадаємо, перехід Apple на універсальний порт USB-C став одним із найважливіших рішень для iPhone 17. Завдяки цьому смартфон тепер сумісний із широким спектром периферійних пристроїв — від зовнішніх накопичувачів і кардрідерів до моніторів та аудіоінтерфейсів.

Також ми писали, що більшість сучасних iPhone уже отримали порт USB-C, і це відкриває перед користувачами значно ширші можливості. Підключення флешок, зовнішніх мікрофонів, Ethernet-адаптерів, клавіатур або навіть дисплеїв тепер не потребує перехідників.

смартфон екологія type-c USB кабель компоненти
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
