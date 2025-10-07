Видео
Производители начали убирать USB-кабели из коробок — что известно

Производители начали убирать USB-кабели из коробок — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 10:36
Смартфоны без кабеля — производители начали убирать USB из коробок
Комплект смартфона Apple iPhone 12 Pro с кабелем для зарядки. Фото: Unsplash

После отказа от зарядных блоков индустрия смартфонов переходит к следующему шагу — изъятию USB-кабеля из коробки, как это уже сделано в Sony Xperia 10 VII. Компании объясняют это уменьшением электронных отходов и экономией, а пользователям советуют заранее позаботиться о качественных сертифицированных кабелях.

Об этом пишет Android Headlines.

Читайте также:

Почему это происходит

Упаковка смартфонов становится "легче": после многолетней "привычки" покупать зарядные адаптеры отдельно производители присматриваются к следующему элементу — кабелю. То, что началось с отмены комплектных зарядок в Apple, теперь распространяется и на кабели: еще один шаг к максимально упрощенной комплектации.

Пока это не глобальный стандарт, но тенденция усиливается. Недавний пост на Reddit обратил внимание на то, что новый Sony Xperia 10 VII поставляется без зарядного блока и без кабеля.

Комплект Sony Xperia 10 VII
Комплект смартфона Sony Xperia 10 VII без кабеля зарядки. Фото: Android Headlines

Хотя Sony — не самый крупный игрок, рынок часто подхватывает подобные решения, если они логичны и выгодны. Подобные изменения уже происходят и в других категориях: например, Apple отказалась от комплектных кабелей для последних AirPods.

Производители называют две ключевые причины — устойчивое развитие и финансовые соображения.

Экологический аргумент прост: у большинства пользователей уже есть несколько USB-C кабелей, поэтому отказ от еще одного экземпляра экономит ресурсы и сокращает e-waste (пусть кабели и меньше влияют на отходы, чем зарядные блоки). Меньшие коробки означают и более высокую плотность на паллетах, следовательно, меньшие выбросы при транспортировке.

Экономический мотив не менее весомый. Один USB-C кабель стоит недорого, но исключение его из миллионов коробок дает производителям экономию в десятки миллионов долларов в масштабе. К тому же это открывает новый доходный поток: покупатели чаще будут выбирать дорогие фирменные или сертифицированные аксессуары отдельно.

Общая мысль проста: как когда-то с зарядкой, так со временем из коробок исчезнет и кабель. Для большинства это мелочь — у многих уже есть "ящик кабелей". Но для производителей это весомый шаг, где нужно совместить экологические месседжи, логистическую эффективность и доходы от аксессуаров. Пользователям стоит проинвентаризировать имеющиеся кабели и отдавать предпочтение проверенным, сертифицированным брендам при новых покупках.

Напомним, переход Apple на универсальный порт USB-C стал одним из важнейших решений для iPhone 17. Благодаря этому смартфон теперь совместим с широким спектром периферийных устройств — от внешних накопителей и кардридеров до мониторов и аудиоинтерфейсов.

Также мы писали, что большинство современных iPhone уже получили порт USB-C, и это открывает перед пользователями значительно более широкие возможности. Подключение флешек, внешних микрофонов, Ethernet-адаптеров, клавиатур или даже дисплеев теперь не требует переходников.

смартфон экология type-c USB кабель комплектующие
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
