Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 скрытых преимуществ USB-C на iPhone

5 скрытых преимуществ USB-C на iPhone

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:32
USB-C в iPhone — 5 способов раскрыть весь потенциал порта
Порт USB-C в iPhone. Фото: Unsplash

Большинство актуальных iPhone перешли на USB-C, и этот порт открывает гораздо больше возможностей, чем просто зарядка или передача файлов. Есть по меньшей мере пять практических сценариев, которые добавляют удобства и расширяют функциональность смартфона.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Игровые контроллеры

iPhone напрямую подключается к контроллерам через USB-C. Это удобно для мобильных игр и удаленного доступа к консолям/ПК: телефон выступает отдельным экраном, а физические кнопки заменяют неудобные прикосновения по дисплею. В отличие от Bluetooth-геймпадов, здесь не нужно фиксировать смартфон отдельным держателем.

Клавиатуры, мыши и мониторы

Через кабель USB-C iPhone работает с периферией: внешними дисплеями, Magic Keyboard и Magic Mouse. Это превращает смартфон в "мини-ПК" или портативную игровую консоль. В настройках можно регулировать размер/скорость указателя, переназначать кнопки, а при необходимости — подключить все через USB-C-хаб.

Проводной интернет (Ethernet)

Адаптер USB-C-Ehternet обеспечивает стабильное соединение без дополнительных шагов. Это полезно дома, когда Wi-Fi нестабилен, и для быстрой загрузки больших приложений/медиа: проводное подключение часто быстрее беспроводного и не расходует мобильные данные.

Переход с Lightning

Если у вас остались аксессуары/кабели Lightning, выручат недорогие переходники USB-C-Lightning. Они позволяют пользоваться старыми кабелями и, при необходимости, переносить данные со старого iPhone, когда беспроводной способ недоступен.

Внешние носители

iPhone поддерживает внешние SSD и флешки с USB-C, а также SD-карты через адаптер. Это удобно для фотографов и видеографов: быстрый импорт материалов и резервное копирование "в поле". Поскольку встроенного слота для карт в iPhone нет (да и во многих современных смартфонах тоже), внешнее хранилище — универсальное решение.

Напомним, в 2025 году все больше владельцев Android-смартфонов задумываются над переходом на iPhone, и первым шагом становится перенос контактов. Эта задача не является сложной: существует несколько удобных методов, которые позволяют перенести всю телефонную книгу на новое устройство без риска потери данных.

Также мы писали, что iOS 26 была представлена на конференции WWDC 2025 в июне, после чего Apple сразу открыла доступ к бета-версии. Полноценный релиз состоялся 15 сентября как бесплатное обновление для совместимых iPhone, а серия iPhone 17 стала одной из первых, получивших новую систему.

Apple iPhone смартфон type-c USB функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации