USB-C в iPhone — 5 способов раскрыть весь потенциал порта

Большинство актуальных iPhone перешли на USB-C, и этот порт открывает гораздо больше возможностей, чем просто зарядка или передача файлов. Есть по меньшей мере пять практических сценариев, которые добавляют удобства и расширяют функциональность смартфона.

Игровые контроллеры

iPhone напрямую подключается к контроллерам через USB-C. Это удобно для мобильных игр и удаленного доступа к консолям/ПК: телефон выступает отдельным экраном, а физические кнопки заменяют неудобные прикосновения по дисплею. В отличие от Bluetooth-геймпадов, здесь не нужно фиксировать смартфон отдельным держателем.

Клавиатуры, мыши и мониторы

Через кабель USB-C iPhone работает с периферией: внешними дисплеями, Magic Keyboard и Magic Mouse. Это превращает смартфон в "мини-ПК" или портативную игровую консоль. В настройках можно регулировать размер/скорость указателя, переназначать кнопки, а при необходимости — подключить все через USB-C-хаб.

Проводной интернет (Ethernet)

Адаптер USB-C-Ehternet обеспечивает стабильное соединение без дополнительных шагов. Это полезно дома, когда Wi-Fi нестабилен, и для быстрой загрузки больших приложений/медиа: проводное подключение часто быстрее беспроводного и не расходует мобильные данные.

Переход с Lightning

Если у вас остались аксессуары/кабели Lightning, выручат недорогие переходники USB-C-Lightning. Они позволяют пользоваться старыми кабелями и, при необходимости, переносить данные со старого iPhone, когда беспроводной способ недоступен.

Внешние носители

iPhone поддерживает внешние SSD и флешки с USB-C, а также SD-карты через адаптер. Это удобно для фотографов и видеографов: быстрый импорт материалов и резервное копирование "в поле". Поскольку встроенного слота для карт в iPhone нет (да и во многих современных смартфонах тоже), внешнее хранилище — универсальное решение.

