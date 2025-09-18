USB-C на iPhone — 5 практичних способів використання порту

Порт USB-C в iPhone. Фото: Unsplash

Більшість актуальних iPhone перейшли на USB-C, і цей порт відкриває значно більше можливостей, ніж просто заряджання чи передача файлів. Є щонайменше п'ять практичних сценаріїв, які додають зручності та розширюють функціональність смартфона.

Ігрові контролери

iPhone напряму під'єднується до контролерів через USB-C. Це зручно для мобільних ігор і віддаленого доступу до консолей/ПК: телефон виступає окремим екраном, а фізичні кнопки замінюють незручні дотики по дисплею. На відміну від Bluetooth-геймпадів, тут не потрібно фіксувати смартфон окремим тримачем.

Клавіатури, миші та монітори

Через кабель USB-C iPhone працює з периферією: зовнішніми дисплеями, Magic Keyboard і Magic Mouse. Це перетворює смартфон на "міні-ПК" або портативну ігрову консоль. У налаштуваннях можна регулювати розмір/швидкість вказівника, перепризначати кнопки, а за потреби — під'єднати все через USB-C-хаб.

Дротовий інтернет (Ethernet)

Адаптер USB-C-Ehternet забезпечує стабільне з'єднання без додаткових кроків. Це корисно вдома, коли Wi-Fi нестабільний, і для швидкого завантаження великих програм/медіа: дротове підключення часто швидше за бездротове та не витрачає мобільні дані.

Перехід із Lightning

Якщо у вас лишилися аксесуари/кабелі Lightning, виручать недорогі перехідники USB-C-Lightning. Вони дозволяють користуватися старими кабелями та, за потреби, переносити дані зі старішого iPhone, коли бездротовий спосіб недоступний.

Зовнішні носії

iPhone підтримує зовнішні SSD і флешки з USB-C, а також SD-карти через адаптер. Це зручно для фотографів і відеографів: швидкий імпорт матеріалів і резервне копіювання "в полі". Оскільки вбудованого слота для карт в iPhone немає (та й у багатьох сучасних смартфонах теж), зовнішнє сховище — універсальне рішення.

