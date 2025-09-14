Відео
Як перенести контакти з Android на iPhone — прості способи

Як перенести контакти з Android на iPhone — прості способи

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 06:12
Перехід на iPhone — як перенести всі контакти з Android на iOS
На столі iPhone з iOS поруч з Google Pixel на Android. Фото: кадр з відео/YouTube

У 2025 році дедалі більше користувачів Android розглядають перехід на iPhone, і перше завдання тут — перенесення контактів. Це не складно: існує кілька простих способів, щоб уся телефонна книга з'явилася на новому пристрої без втрати даних.

Про це пише 24 Канал.

Читайте також:

Які є надійні способи перенесення контактів з Android на iOS

Через застосунок Apple "Перехід на iOS" (Move to iOS). Для цього:

  • завантажте застосунок з Google Play на Android до початку активації нового iPhone;
  • під час першого налаштування iPhone оберіть пункт перенесення даних з Android — на екрані з'явиться код;
  • введіть цей код у "Перехід на iOS" на старому телефоні. Пристрої створять тимчасове Wi-Fi-з'єднання;
  • виберіть, що переносити: контакти, повідомлення, фото, календарі тощо — і дочекайтеся завершення.

Синхронізація через обліковий запис Google, адже більшість контактів на Android зберігаються саме на вашому акаунті. Для цього:

  • на iPhone відкрийте "Параметри" — "Контакти" — "Облікові записи" — "Додати обліковий запис" — Google;
  • увійдіть і ввімкніть перемикач "Контакти".

За кілька хвилин уся книга автоматично з'явиться на iPhone.

Інша альтернатива: експорт у VCF-файл і імпорт на iPhone. Для цього:

  • на Android у застосунку "Контакти" відкрийте "Органайзер" — "Експорт" (або "Експортувати у файл") і збережіть файл .vcf;
  • надішліть його собі на пошту або у хмару, відкрийте на iPhone — система запропонує імпортувати контакти.

Важливо зауважити, що під час такого перенесення фото контактів не зберігаються.

Нагадаємо, під час масштабної презентації Apple під слоганом "Awe dropping" було оголошено офіційну дату виходу iOS 26. Оновлення принесе оновлений інтерфейс і низку покращень у сервісах, водночас зберігаючи знайомий принцип користування.

Також ми писали, що вперше iOS 26 показали на WWDC 2025 у червні, тоді ж усі охочі отримали доступ до бета-версії. Повноцінний реліз очікується вже за кілька днів як безплатне оновлення для сумісних iPhone, а серія iPhone 17 стане однією з перших із новою ОС.

Android iPhone iOS номер телефону функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
