Переход на новый iPhone — как перенести телефонную книгу с Android на iOS

В 2025 году все больше пользователей Android рассматривают переход на iPhone, и первая задача здесь — перенос контактов. Это не сложно: существует несколько простых способов, чтобы вся телефонная книга появилась на новом устройстве без потери данных.

Какие есть надежные способы переноса контактов с Android на iOS

Через приложение Apple "Переход на iOS" (Move to iOS). Для этого:

загрузите приложение с Google Play на Android до начала активации нового iPhone;

во время первой настройки iPhone выберите пункт переноса данных с Android — на экране появится код;

введите этот код в "Переход на iOS" на старом телефоне. Устройства создадут временное Wi-Fi-соединение;

выберите, что переносить: контакты, сообщения, фото, календари и т.д. — и дождитесь завершения.

Синхронизация через учетную запись Google, ведь большинство контактов на Android хранятся именно на вашем аккаунте. Для этого:

на iPhone откройте "Параметры" — "Контакты" — "Учетные записи" — "Добавить учетную запись" — Google;

войдите и включите переключатель "Контакты".

Через несколько минут вся книга автоматически появится на iPhone.

Другая альтернатива: экспорт в VCF-файл и импорт на iPhone. Для этого:

на Android в приложении "Контакты" откройте "Органайзер" — "Экспорт" (или "Экспортировать в файл") и сохраните файл .vcf;

отправьте его себе на почту или в облако, откройте на iPhone - система предложит импортировать контакты.

Важно заметить, что во время такого переноса фото контактов не сохраняются.

Напомним, во время масштабной презентации Apple под слоганом "Awe dropping" была объявлена официальная дата выхода iOS 26. Обновление принесет обновленный интерфейс и ряд улучшений в сервисах, в то же время сохраняя знакомый принцип пользования.

Также мы писали, что впервые iOS 26 показали на WWDC 2025 в июне, тогда же все желающие получили доступ к бета-версии. Полноценный релиз ожидается уже через несколько дней как бесплатное обновление для совместимых iPhone, а серия iPhone 17 станет одной из первых с новой ОС.