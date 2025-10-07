Что не стоит подключать к USB-порту смартфона — 5 устройств

Подключение USB-кабеля в USB-порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфонный USB-порт отвечает не только за зарядку, но и за передачу данных и общее "здоровье" устройства. Неправильный кабель, аксессуар или источник питания могут ускорить износ аккумулятора, повредить электронику или открыть путь к похищению данных.

Что никогда не подключать к USB-порту телефона

Поддельные или несертифицированные кабели

Дешевые no-name кабели часто не имеют защиты от скачков напряжения, экранирования и корректного регулирования тока. Это грозит перегревом, коротким замыканием и даже пожаром. Отдельный риск — "злонамеренные" кабели со скрытыми чипами, способными воровать данные или устанавливать вредоносное ПО.

Используйте кабели, сертифицированные производителем телефона (например, MFi для iPhone) или проверенных брендов с соответствием USB-IF. Поврежденные и обтрепанные кабели сразу заменяйте.

Публичные зарядные станции

Подключение к чужому USB-порту может привести к "juice jacking" — когда через кабель вместе с питанием передаются вредоносные данные. Поэтому рекомендуется избегать публичных USB-станций. Более безопасная альтернатива — собственный адаптер в обычную розетку или повербанк.

Неизвестные USB-накопители и гаджеты

Флешки и сомнительные аксессуары могут содержать вредоносное ПО или даже специальные устройства вроде "USB Killer", подающие опасное высокое напряжение и мгновенно выводящие электронику из строя. Правило простое: если вы не уверены в происхождении устройства — не подключайте его.

Внешние жесткие диски

Многие накопители потребляют больше энергии, чем телефон способен стабильно отдать: порт перегревается, ускоряется разряд, страдает пайка разъема. Добавляется и риск заражения — через USB данные движутся в обе стороны, а смартфон имеет меньше уровней защиты, чем компьютер. Лучше воспользоваться беспроводными дисками или облачным хранилищем.

Зарядные устройства с более высокой мощностью, чем поддерживает телефон

Хотя быстрая зарядка распространена, она работает в пределах конкретных спецификаций. "Супербыстрые" несертифицированные зарядки могут подавать нестабильное напряжение, перегревать порт и вредить аккумулятору. Используйте оригинальный адаптер или качественные совместимые аналоги с официальной поддержкой стандартов вашего устройства — и помните, что стабильная "медленная" зарядка часто полезнее для долговременной емкости батареи.

Напомним, после отказа от зарядных адаптеров производители смартфонов сделали следующий шаг — постепенно убирают из комплекта даже USB-кабель. Первой среди крупных брендов это решение реализовала Sony, выпустив модель Xperia 10 VII без кабеля в коробке.

Также мы писали, что цвет USB-порта на устройстве может подсказать его возможности, но не всегда является гарантией. Синий разъем обычно означает поддержку стандарта USB 3.x (SuperSpeed), который обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, чем устаревший USB 2.0. Однако это лишь условная маркировка — часть производителей отказывается от цветовой кодировки.