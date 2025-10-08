Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Що за невеликий отвір поруч із портом для зарядки смартфона

Що за невеликий отвір поруч із портом для зарядки смартфона

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:34
Навіщо біля зарядного порта смартфона маленький отвір — функція, про яку не всі знають
Отвір мікрофона зліва від порту зарядки смартфона. Фото: Mobile-Review

Ви могли помітити крихітний отвір поряд із портом заряджання — це не декоративний елемент і не "вентиляція". Він зроблений навмисно й виконує важливу функцію, яку часто плутають з отвором для виймання SIM-картки.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Що це таке і як працює шумозаглушення

Невеликий отвір біля порту — це мікрофон, точніше додатковий (його ще називають вторинним або допоміжним). Сучасні телефони мають не один, а кілька мікрофонів: основний записує ваш голос, а другий "слухає" навколишні шуми — вітер, гомін, шум дороги. Програмні алгоритми порівнюють ці сигнали й приглушують небажаний фон, тож співрозмовники чують чистішу мову. Такий підхід уже став стандартом у середньому й високому класі смартфонів, а нерідко трапляється й у бюджетних моделях.

Розташування біля нижньої кромки зручне з кількох причин. Під час дзвінка телефон тримають так, що мікрофон ближче до рота, а поряд зазвичай і динамік. Кілька мікрофонів дають змогу реалізувати приглушення шумів, більш реалістичний просторовий звук, поліпшене розпізнавання голосу та якіснішу аудіодоріжку у відео: один мікрофон більше "ловить" голос, інший — атмосферні звуки, а програмне забезпечення зводить усе разом.

Стежити за станом цього мікрофона просто: час від часу перевіряйте, чи немає у вузькому отворі ворсу, пилу або бруду, а також тестуйте звук — наприклад, коротким голосовим записом чи відео. Якщо голос звучить глухо або ніби "далеко", а шум перекриває мову, отвір може бути частково заблокований або сам мікрофон — пошкоджений.

Це делікатний елемент, тож хибні дії можуть обернутися не лише погіршенням звуку, а й апаратними ламаннями. Поширена помилка — плутати отвір мікрофона з отвором для виймання SIM-лотка: якщо силоміць встромляти туди щось гостре, захист не допоможе. Небезпечно також використовувати металеві інструменти, особливо коли телефон увімкнений, — можливе коротке замикання. Навіть банальне накопичення пилу й ворсу з часом помітно спотворює роботу мікрофона.

Нагадаємо, сучасні смартфони мають потужність, що не поступається багатьом комп'ютерам, але навіть найшвидші моделі з часом починають працювати повільніше. Причина проста: у системі накопичуються тимчасові файли, кеш додатків і фонові процеси, які навантажують оперативну пам'ять і процесор.

Також ми писали, що швидке розряджання смартфона не завжди означає зношений акумулятор. Часто проблема криється у фонових системних функціях, які працюють непомітно.

телефони смартфон мікрофон заряджання USB функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації