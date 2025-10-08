Навіщо біля зарядного порта смартфона маленький отвір — функція, про яку не всі знають

Отвір мікрофона зліва від порту зарядки смартфона. Фото: Mobile-Review

Ви могли помітити крихітний отвір поряд із портом заряджання — це не декоративний елемент і не "вентиляція". Він зроблений навмисно й виконує важливу функцію, яку часто плутають з отвором для виймання SIM-картки.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Що це таке і як працює шумозаглушення

Невеликий отвір біля порту — це мікрофон, точніше додатковий (його ще називають вторинним або допоміжним). Сучасні телефони мають не один, а кілька мікрофонів: основний записує ваш голос, а другий "слухає" навколишні шуми — вітер, гомін, шум дороги. Програмні алгоритми порівнюють ці сигнали й приглушують небажаний фон, тож співрозмовники чують чистішу мову. Такий підхід уже став стандартом у середньому й високому класі смартфонів, а нерідко трапляється й у бюджетних моделях.

Розташування біля нижньої кромки зручне з кількох причин. Під час дзвінка телефон тримають так, що мікрофон ближче до рота, а поряд зазвичай і динамік. Кілька мікрофонів дають змогу реалізувати приглушення шумів, більш реалістичний просторовий звук, поліпшене розпізнавання голосу та якіснішу аудіодоріжку у відео: один мікрофон більше "ловить" голос, інший — атмосферні звуки, а програмне забезпечення зводить усе разом.

Стежити за станом цього мікрофона просто: час від часу перевіряйте, чи немає у вузькому отворі ворсу, пилу або бруду, а також тестуйте звук — наприклад, коротким голосовим записом чи відео. Якщо голос звучить глухо або ніби "далеко", а шум перекриває мову, отвір може бути частково заблокований або сам мікрофон — пошкоджений.

Це делікатний елемент, тож хибні дії можуть обернутися не лише погіршенням звуку, а й апаратними ламаннями. Поширена помилка — плутати отвір мікрофона з отвором для виймання SIM-лотка: якщо силоміць встромляти туди щось гостре, захист не допоможе. Небезпечно також використовувати металеві інструменти, особливо коли телефон увімкнений, — можливе коротке замикання. Навіть банальне накопичення пилу й ворсу з часом помітно спотворює роботу мікрофона.

Нагадаємо, сучасні смартфони мають потужність, що не поступається багатьом комп'ютерам, але навіть найшвидші моделі з часом починають працювати повільніше. Причина проста: у системі накопичуються тимчасові файли, кеш додатків і фонові процеси, які навантажують оперативну пам'ять і процесор.

Також ми писали, що швидке розряджання смартфона не завжди означає зношений акумулятор. Часто проблема криється у фонових системних функціях, які працюють непомітно.