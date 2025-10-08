Видео
Что за небольшое отверстие рядом с портом для зарядки смартфона

Что за небольшое отверстие рядом с портом для зарядки смартфона

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:34
Зачем возле зарядного порта смартфона маленькое отверстие — функция, о которой не все знают
Отверстие микрофона слева от порта зарядки смартфона. Фото: Mobile-Review

Вы могли заметить крошечное отверстие рядом с портом зарядки — это не декоративный элемент и не "вентиляция". Оно сделано намеренно и выполняет важную функцию, которую часто путают с отверстием для извлечения SIM-карты.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Что это такое и как работает шумоподавление

Небольшое отверстие возле порта — это микрофон, точнее дополнительный (его еще называют вторичным или вспомогательным). Современные телефоны имеют не один, а несколько микрофонов: основной записывает ваш голос, а второй "слушает" окружающие шумы — ветер, гул, шум дороги. Программные алгоритмы сравнивают эти сигналы и приглушают нежелательный фон, поэтому собеседники слышат более чистую речь. Такой подход уже стал стандартом в среднем и высоком классе смартфонов, а нередко встречается и в бюджетных моделях.

Расположение у нижней кромки удобное по нескольким причинам. Во время звонка телефон держат так, что микрофон ближе ко рту, а рядом обычно и динамик. Несколько микрофонов позволяют реализовать подавление шумов, более реалистичный пространственный звук, улучшенное распознавание голоса и более качественную аудиодорожку в видео: один микрофон больше "ловит" голос, другой — атмосферные звуки, а программное обеспечение сводит все вместе.

Следить за состоянием этого микрофона просто: время от времени проверяйте, нет ли в узком отверстии ворса, пыли или грязи, а также тестируйте звук — например, короткой голосовой записью или видео. Если голос звучит глухо или будто "далеко", а шум перекрывает речь, отверстие может быть частично заблокировано или сам микрофон — поврежден.

Это деликатный элемент, поэтому ошибочные действия могут обернуться не только ухудшением звука, но и аппаратными поломками. Распространенная ошибка — путать отверстие микрофона с отверстием для извлечения SIM-лотка: если силой втыкать туда что-то острое, защита не поможет. Опасно также использовать металлические инструменты, особенно когда телефон включен, — возможно короткое замыкание. Даже банальное накопление пыли и ворса со временем заметно искажает работу микрофона.

Напомним, современные смартфоны обладают мощностью, не уступающей многим компьютерам, но даже самые быстрые модели со временем начинают работать медленнее. Причина проста: в системе накапливаются временные файлы, кэш приложений и фоновые процессы, которые нагружают оперативную память и процессор.

Также мы писали, что быстрая разрядка смартфона не всегда означает изношенный аккумулятор. Часто проблема кроется в фоновых системных функциях, которые работают незаметно.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
